Trafic oprit pe DN 72, între Târgoviște și Ploiești, după un accident cu o autoutilitară care transporta sodă caustică și clorură de var

Traficul rutier este oprit marți dimineață, 27 octombrie, pe DN 72, între Târgoviște și Ploiești, după un accident produs în zona localității Dărmănești, județul Dâmbovița. O autoutilitară care transporta sodă caustică lichidă și clorură de var a fost implicată într-un accident în apropierea unei stații de alimentare cu carburant, fiind constatate scurgeri de substanțe pe carosabil. Autoritățile au instituit un perimetru de siguranță cu o rază de 100 de metri.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița, accidentul s-a produs marți, 27 octombrie, în jurul orei 06:50, pe DN 72, în zona unei stații de alimentare cu carburant, între localitățile Dărmănești, din județul Dâmbovița, și Brătășanca, din județul Prahova.
Accidentul nu s-a soldat cu victime, potrivit informațiilor comunicate de autorități.
Trafic oprit pe ambele sensuri. A fost instituită o zonă de siguranță de 100 de metri
Pentru prevenirea oricărui pericol, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița au evaluat situația și au stabilit o zonă de siguranță pe o rază de 100 de metri.
În urma incidentului, circulația rutieră pe DN 72 a fost restricționată, traficul fiind oprit pe ambele sensuri de mers până la eliminarea pericolului și reluarea circulației în condiții de siguranță.
Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, inițial, a fost semnalat faptul că un autocamion s-a răsturnat parțial în afara carosabilului, în zona localității Dărmănești.
Rute alternative
Polițiștii au instituit filtre pentru devierea circulației în localitățile I.L. Caragiale și Dărmănești, din județul Dâmbovița, precum și în localitatea Brătășanca, din județul Prahova.
IPJ Dâmbovița le recomandă șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră temporară.