Trafic oprit pe DN 72, între Târgoviște și Ploiești, după un accident cu o autoutilitară care transporta sodă caustică și clorură de var

Publicat 27 oct. 2026, 09:17 Actualizat 27 oct. 2026, 10:11

Traficul rutier este oprit marți dimineață, 27 octombrie, pe DN 72, între Târgoviște și Ploiești, după un accident produs în zona localității Dărmănești, județul Dâmbovița. O autoutilitară care transporta sodă caustică lichidă și clorură de var a fost implicată într-un accident în apropierea unei stații de alimentare cu carburant, fiind constatate scurgeri de substanțe pe carosabil. Autoritățile au instituit un perimetru de siguranță cu o rază de 100 de metri.

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