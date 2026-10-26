Nu toate camerele se încălzesc la fel: soluții pentru spațiile în care simți frigul mai repede

Scris de Catalina Anghel Publicat: 26 oct. 2026, 14:23

Ai observat că, deși ai pornit încălzirea în toată locuința, unele camere rămân reci, în timp ce altele au o temperatură confortabilă? Este o situație frecventă, mai ales în sezonul rece, când dormitorul de la capătul holului, biroul de acasă sau baia pot avea nevoie de mai multă căldură. Vestea bună este că există soluții practice prin care poți îmbunătăți confortul termic fără să încălzești inutil întreaga locuință.

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