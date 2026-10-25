Avertisment de la Ministerul Apărării: mesaje alarmiste despre șeful Armatei Române, distribuite pe Facebook. Ce trebuie să știe românii

Ministerul Apărării Naționale (MApN) atrage atenția asupra unor mesaje alarmiste distribuite pe rețelele sociale, care sugerează în mod fals că șeful Statului Major al Apărării ar fi lansat o alertă națională privind securitatea României. Instituția precizează că postările folosesc declarații mai vechi ale generalului Gheorghiță Vlad, prezentate într-un context diferit, fără a menționa data la care au fost făcute.
Avertismentul a fost transmis duminică, după ce mai multe pagini de Facebook au publicat, în zilele de 24 și 25 octombrie, mesaje însoțite de titluri care pot provoca îngrijorare în rândul populației.
MApN dezminte existența unei alerte naționale
Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării, postările semnalate utilizează formulări alarmiste, precum „ALERTĂ NAȚIONALĂ! Șeful Armatei Române...” sau „Anunț ȘOC de la vârful Armatei!”, alături de fotografii ale generalului Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării.
Prin modul în care sunt prezentate, mesajele creează impresia că ar fi fost făcute anunțuri recente privind o posibilă amenințare la adresa securității naționale. În realitate, conținutul preia declarații și informații din interviuri sau apariții publice anterioare, fără să precizeze când au fost formulate.
Ministerul Apărării subliniază că șeful Statului Major al Apărării nu a emis nicio „alertă națională”, iar materialele distribuite pe rețelele sociale nu reprezintă avertizări oficiale de actualitate, arată news.ro.
Cum sunt induși în eroare utilizatorii rețelelor sociale
Reprezentanții MApN atrag atenția că folosirea unor titluri spectaculoase, asocierea acestora cu imagini ale conducerii militare și distribuirea unor mesaje aproape identice pe mai multe pagini de Facebook pot crea o percepție falsă asupra situației de securitate.
În lipsa unor informații clare despre momentul și contextul declarațiilor, utilizatorii pot ajunge să creadă că autoritățile au transmis avertismente noi sau că au fost luate recent decizii militare importante.
Instituția avertizează că inclusiv declarațiile autentice pot deveni înșelătoare atunci când sunt desprinse din contextul în care au fost făcute și prezentate ca informații de ultimă oră.
Recomandările Ministerului Apărării pentru români
Pentru a evita răspândirea informațiilor înșelătoare, Ministerul Apărării Naționale le recomandă cetățenilor să verifice data publicării materialelor și contextul declarațiilor atribuite reprezentanților instituției.
De asemenea, românii sunt îndemnați să consulte sursele oficiale înainte de a distribui mesaje care pot provoca panică sau îngrijorare.
Informațiile referitoare la activitatea Armatei României și eventualele evenimente care pot avea consecințe asupra securității naționale sunt comunicate prin canalele instituționale ale Ministerului Apărării Naționale.