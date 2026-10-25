Avertisment de la Ministerul Apărării: mesaje alarmiste despre șeful Armatei Române, distribuite pe Facebook. Ce trebuie să știe românii

Publicat 25 oct. 2026, 15:26 Actualizat 25 oct. 2026, 15:28

Ministerul Apărării Naționale (MApN) atrage atenția asupra unor mesaje alarmiste distribuite pe rețelele sociale, care sugerează în mod fals că șeful Statului Major al Apărării ar fi lansat o alertă națională privind securitatea României. Instituția precizează că postările folosesc declarații mai vechi ale generalului Gheorghiță Vlad, prezentate într-un context diferit, fără a menționa data la care au fost făcute.

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