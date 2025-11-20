"Primăria Municipiului Deva informează cetățenii că primarul municipiului, Lucian Ioan Rus, nu are nicio legătură cu e-mailurile care circulă în aceste zile și care sunt trimise în numele său de pe adresa primar.primariadeva@outlook.com. Mesajele frauduloase solicită achiziționarea unor vouchere cadou și sunt concepute pentru a induce în eroare destinatarii. Subliniem faptul că domnul primar nu face astfel de solicitări, nu solicită achiziții, donații sau transferuri financiare prin e-mail și nu comunică cu cetățenii prin adrese de e-mail care nu aparțin instituției", se arată într-un mesaj publicat pe pagina de socializare a instituției.

Cetățenii sunt rugați să nu dea curs acestor mesaje, să nu furnizeze date personale sau financiare și să nu efectueze nicio tranzacție solicitată prin astfel de e-mailuri.



"Primăria Deva va demara procedurile legale pentru formularea unei plângeri penale, va colabora cu autoritățile competente pentru identificarea persoanei/persoanelor responsabile", se menționează în comunicat.



Totodată, se recomandă cetățenilor să verifice cu atenție sursa mesajelor primite și să semnaleze orice tentativă de fraudă, mai spune instituția.

