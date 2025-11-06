Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) le recomandă ferm cumpărătorilor online să manifeste o prudență sporită în perioada Black Friday, avertizând asupra riscurilor legate de livrare și a creșterii tentativelor de înșelăciune.

Reguli esențiale la plasarea comenzii

ANCOM subliniază că achizițiile nu trebuie să se limiteze la analiza prețului. Consumatorii sunt sfătuiți să se concentreze pe detaliile privind livrarea produselor.

Cumpărătorii trebuie să analizeze modalitățile de transport oferite (la adresă, în puncte fixe sau automate de tip easy box) și să se intereseze de serviciile suplimentare, cum ar fi deschiderea coletului la livrare sau trimiterea cu valoare declarată.

Autoritatea avertizează că, din cauza volumului masiv de comenzi specific Black Friday, termenul de livrare poate fi mai lung decât cel obișnuit.

În cazul produselor mari (mobilier, electrocasnice), livrarea este încadrată ca serviciu de transport de marfă, nu ca serviciu poștal.

Atenție la colet și la fraudele de tip phishing!

Odată cu primirea coletului, utilizatorii sunt îndemnați să verifice starea coletului la primire. În caz de deteriorare, este obligatoriu să se solicite întocmirea unui proces verbal sau, după caz, refuzarea coletului.

Un risc major semnalat de ANCOM este cel al tentativelor de fraudă sub pretextul livrării.

„Autoritatea subliniază riscurile de fraudă prin mesaje false transmise în numele unor firme de curierat, prin care se cer date personale sau bancare. ANCOM le recomandă consumatorilor să nu acceseze linkurile primite și, dacă au fost victimele unei astfel de escrocherii, să anunțe furnizorul de servicii poștale și să sesizeze Poliția.”

În cazul în care apar probleme sau reclamații, primul pas recomandat este contactarea magazinului online. Dacă soluționarea amiabilă eșuează, consumatorii se pot adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) sau Centrului European al Consumatorilor.