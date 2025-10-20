Serviciul Român de Informații a transmis un comunicat prin care atrage atenția asupra valului de informații false și a posibilelor campanii de manipulare. „Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora”, se arată în documentul oficial.

SRI precizează că, „din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată”.

Instituția face un apel direct la responsabilitatea cetățenilor și atrage atenția asupra pericolului redistribuirii informațiilor neverificate. „Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra riscului de a distribui mesaje neverificate din surse anonime sau necredibile”, se menționează în comunicat.

SRI recomandă informarea din surse sigure

Totodată, reprezentanții instituției recomandă publicului să consulte doar informații provenite din surse sigure. „Recomandăm cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și să verifice faptele înainte de redistribuirea oricărui conținut în mediul online”, mai precizează Serviciul Român de Informații.

Comunicatul subliniază și o problemă de fond privind lipsa unui cadru legislativ actualizat care să permită combaterea eficientă a campaniilor de manipulare. „În acest context, raportat la realitățile sociale actuale, devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv cel penal, în materia dezinformării, astfel încât acesta să permită combaterea eficientă a propagării unor campanii menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului și să încurajeze fenomene care, în esență, amenință siguranța cetățenilor prin diseminarea unor mesaje false, radicale sau extremiste”, se mai arată în comunicatul SRI.

Avertismentul vine într-un moment în care tot mai multe conturi online distribuie conținuturi neverificate despre cauzele și consecințele exploziei din Rahova, unele dintre acestea sugerând scenarii neconfirmate oficial. Prin acest mesaj public, Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra faptului că răspândirea necontrolată a unor astfel de informații poate afecta grav încrederea publică și siguranța națională.

