Autoritățile continuă expertiza. De azi, primăria trebuie să stabilească în ce locuințe vor sta oamenii și va oferi și un ajutor financiar celor care au rămas fără nimic.

Pe de altă parte, medicii i-ar putea externa pe pacienții care sunt în stare stabilă.

Specialiștii continuă expertiza. Blocul, imposibil de consolidat

O decizie finală privind procedura de demolare va fi luată abia după ce expertiza efectuată de către ISC și INSEMEX va fi finalizată. În prezent, în raport, sunt doar concluzii preliminare.

Conform raportului, în momentul acesta, blocul a fost extrem de afectat de explozie. La etajele superioare, structura de rezistență a fost dislocată, pereții sunt prăbușiți parțial sau integral.

Reprezentanții ISC spun că ar costa mai mult ca statul să încerce să consolideze clădirea, deoarece ar fi nevoie să fie demolată și reconstruită din nou.

Pe de altă parte, directorii din cadrul primăriei spun că ar putea fi o procedură destul de lungă. Aceștia au transmis că se vor dezafecta toate elementele cu risc de desprindere și etajele care sunt în pericol iminent de desprindere. Totodată, se vor topi interioarele apartamentelor etajelor care vor rămâne în picioare, într-o primă etapă.

La fața locului, continuă expertizele și anchetele. De azi, primăria începe să găsească locuințele în care vor fi realocați oamenii. Până acum li s-au oferit mai multe variante, printre care chirie de pe piața liberă susținută de primărie sau imobil din cadrul primăriei, eventual din partea unei asociații.

În această dimineață, medicii au oferit detalii despre pacienți: fata de 17 ani, internată la Grigore Alexandrescu, este în continuare în stare gravă, dar stabilă. Pacienții internați la Floreasca se recuperează. Pacienta de la Bagdasar-Arseni este în continuare în stare gravă, dar stabilă.

A început demolarea blocului afectat de explozia din Sectorul 5 / Sursa foto - Realitatea PLUS