Pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou 2026. Peste 70.000 de persoane au trecut pe la racla cu moaștele Ocrotitorului Bucureștilor

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 26 oct. 2026, 22:30

Bucureștiul își sărbătorește ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Dimitrie cel Nou. Peste 70.000 de pelerini veniți din toate colțurile țării au trecut până acum pe la racla cu sfintele sale moaște, așezată spre închinare la Baldachinul Sfinților de pe Colina Bucuriei.

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