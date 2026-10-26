Pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou 2026. Peste 70.000 de persoane au trecut pe la racla cu moaștele Ocrotitorului Bucureștilor

Bucureștiul își sărbătorește ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Dimitrie cel Nou. Peste 70.000 de pelerini veniți din toate colțurile țării au trecut până acum pe la racla cu sfintele sale moaște, așezată spre închinare la Baldachinul Sfinților de pe Colina Bucuriei.
Peste 100.000 de pelerini sunt așteptați să participe la pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou
Potrivit lui, timpul de așteptare pentru închinarea la sfintele moaște este de aproximativ cinci-șase ore. Câteva mii de persoane se aflau luni seară la rând, în așteptarea momentului în care se vor putea închina.
În baldachinul amenajat în incinta Catedralei Patriarhale istorice se află moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea. De asemenea, pelerinii se pot închina la un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.
Pelerinajul este organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, marcată în fiecare an la 27 octombrie. Evenimentul din acest an se desfășoară în perioada 18-28 octombrie.
Moaștele vor fi reașezate în Catedrală la finalul pelerinajului
În funcție de numărul credincioșilor care vor veni să se închine, sfintele moaște urmează să fie reașezate în Catedrala Patriarhală fie în seara zilei de miercuri, 28 octombrie, fie joi, 29 octombrie.
Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou este pomenit de Biserica Ortodoxă Română în fiecare an la 27 octombrie. Acesta a fost proclamat oficial Ocrotitorul orașului București de mitropolitul Filaret al II-lea, în perioada 1792-1793, iar în 1955 cultul său a fost generalizat în întreaga țară.