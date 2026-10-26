Senatul României a hotărât! Se introduce o nouă regulă pentru biciclete și trotinetele electrice

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 oct. 2026, 20:10

Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede obligativitatea purtării căștii de protecție pentru toți conducătorii de trotinete și biciclete electrice, indiferent de vârstă, atunci când circulă pe drumurile publice. Inițiativa a fost votată luni, cu 98 de voturi pentru și o abținere, și vizează modificarea Codului rutier.

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