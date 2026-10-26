Senatul României a hotărât! Se introduce o nouă regulă pentru biciclete și trotinetele electrice
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Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede obligativitatea purtării căștii de protecție pentru toți conducătorii de trotinete și biciclete electrice, indiferent de vârstă, atunci când circulă pe drumurile publice. Inițiativa a fost votată luni, cu 98 de voturi pentru și o abținere, și vizează modificarea Codului rutier.
Ce prevede proiectul de lege privind casca obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice
Potrivit proiectului adoptat de Senat, toți conducătorii de trotinete electrice și biciclete electrice ar urma să poarte cască de protecție omologată, fixată corespunzător, atunci când se deplasează pe drumurile publice. Obligația ar urma să se aplice indiferent de vârsta utilizatorului.
În cazul bicicletelor clasice, regulile actuale privind purtarea căștii de protecție rămân distincte. Conducătorii cu vârsta sub 16 ani trebuie să poarte cască atunci când circulă pe partea carosabilă, potrivit prevederilor Codului rutier.
Proiectul legislativ vizează modificarea articolului 70 alineatul (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Până la finalizarea procedurii legislative și intrarea în vigoare a eventualelor modificări, noile prevederi nu trebuie considerate deja aplicabile.
De ce se dorește obligativitatea căștii pentru utilizatorii de trotinete electrice
Senatorul AUR Nicolae Vlahu, unul dintre susținătorii inițiativei, a explicat că utilizarea trotinetelor electrice și a bicicletelor electrice presupune riscuri pentru participanții la trafic, mai ales în cazul căderilor și al coliziunilor cu alte vehicule.
Potrivit argumentelor prezentate în susținerea proiectului, o simplă denivelare a carosabilului, pierderea echilibrului sau impactul cu un alt vehicul pot provoca accidente grave. Traumatismele craniene reprezintă unul dintre principalele pericole pentru persoanele care folosesc aceste mijloace de transport fără echipament de protecție.
Inițiatorii consideră că riscul de accidentare nu dispare după împlinirea vârstei de 16 ani. Indiferent de experiența în trafic sau de distanța parcursă, casca de protecție poate contribui la diminuarea gravității unor leziuni în cazul unui accident.
PSD susține obligativitatea căștii de protecție
Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a susținut proiectul legislativ, apreciind că introducerea acestei obligații reprezintă o măsură necesară pentru protejarea utilizatorilor de trotinete și biciclete electrice.
Acesta a atras atenția asupra vulnerabilității acestor participanți la trafic și a riscurilor la care se expun în cazul accidentelor rutiere. În opinia sa, purtarea căștii poate contribui la reducerea riscului de traumatisme și la creșterea nivelului de siguranță pe drumurile publice.
Susținătorii inițiativei consideră că introducerea unor reguli mai stricte este justificată de utilizarea tot mai frecventă a trotinetelor electrice în orașe și de necesitatea prevenirii accidentelor.
Cursuri de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice
Pe lângă proiectul privind casca de protecție, în Parlament a fost propusă și o inițiativă care urmărește introducerea unor cursuri de legislație rutieră pentru persoanele care utilizează trotinete electrice.
Senatoarea Valentina-Mariana Aldea, inițiatoarea acestui proiect, consideră că educația rutieră trebuie să completeze măsurile de protecție fizică. Familiarizarea utilizatorilor cu regulile de circulație ar putea contribui la prevenirea accidentelor și la reducerea comportamentelor periculoase în trafic.
Potrivit acesteia, respectarea regulilor de circulație și utilizarea echipamentelor de protecție sunt esențiale pentru siguranța celor care aleg trotineta electrică drept mijloc de transport.
Cele două inițiative urmăresc să consolideze prevenția și să reducă riscurile asociate utilizării trotinetelor electrice pe drumurile publice.
Când ar putea deveni obligatorie casca pentru toți conducătorii de trotinete electrice
Proiectul privind obligativitatea căștii de protecție pentru utilizatorii de trotinete electrice și biciclete electrice a fost adoptat de Senat, care este primul for sesizat. Camera Deputaților este forul decizional, astfel că inițiativa trebuie să parcurgă procedura parlamentară înainte de a putea deveni lege.
Până la adoptarea finală și intrarea în vigoare a modificărilor, obligațiile conducătorilor de trotinete și biciclete electrice rămân cele prevăzute de legislația aflată în vigoare.
Dacă proiectul va fi adoptat definitiv și promulgat, purtarea căștii de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice și biciclete electrice care circulă pe drumurile publice, indiferent de vârstă.
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