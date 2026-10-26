Accident pe DN1, în Ciolpani: Două persoane au ajuns la spital VIDEO

Publicat 26 oct. 2026, 16:56 Actualizat 26 oct. 2026, 17:39

Un accident rutier în care au fost implicate un autobuz și o autoutilitară s-a produs pe DN1, în localitatea Ciolpani, județul Ilfov. Două persoane au rămas încarcerate în autoutilitară și sunt conștiente, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri, salvatori și paramedici, precum și un elicopter.

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