Accident pe DN1, în Ciolpani: Două persoane au ajuns la spital VIDEO

Un accident rutier în care au fost implicate un autobuz și o autoutilitară s-a produs pe DN1, în localitatea Ciolpani, județul Ilfov. Două persoane au rămas încarcerate în autoutilitară și sunt conștiente, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri, salvatori și paramedici, precum și un elicopter.
UPDATE 17:33 - Una din victime a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD, iar cealaltă cu o ambulanță de tip Unitate de Terapie Intensivă Mobilă (UTIM). Ambele victime conștiente.
Cele 37 de persoane ce se aflau în autobuz nu au solicitat transportul la spital.
UPDATE 17:09 - Ambele victime din autoutilitară au fost extrase și se află în grija echipajelor medicale.
Două persoane au rămas încarcerate în urma accidentului de pe DN1
La sosirea primelor echipaje de intervenție, salvatorii au identificat două victime încarcerate în autoutilitară. Potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție, ambele persoane erau conștiente.
Pompierii acționează pentru extragerea victimelor din vehicul, urmând ca acestea să beneficieze de evaluare și îngrijiri medicale.
37 de persoane se aflau în autobuz
În autobuzul implicat în accident se aflau 37 de persoane. Acestea s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de pompieri.
Pasagerii sunt evaluați medical la fața locului. Conform primelor informații, aceștia nu au acuzat probleme medicale în urma accidentului.
Mobilizare amplă a echipajelor de intervenție în Ciolpani
Pentru gestionarea situației de urgență de pe DN1, autoritățile au mobilizat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, patru echipaje SMURD și un elicopter.
Intervenția este în desfășurare, iar prioritatea salvatorilor este extragerea celor două victime încarcerate și evaluarea medicală a persoanelor implicate în accident.