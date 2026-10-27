Microsoft oferă plecări voluntare cu sprijin financiar. Aproximativ 60.000 de angajați ar fi eligibili

Microsoft le oferă angajaților din anumite echipe posibilitatea de a părăsi voluntar compania, în schimbul unui pachet de sprijin financiar și al unor resurse pentru planificarea carierei. Aproximativ 60.000 de persoane ar îndeplini criteriile de eligibilitate, inclusiv unii angajați aflați în funcții de conducere.
Programul face parte din strategia de reducere a costurilor a gigantului american și a fost prezentat luni de Amy Coleman, directorul de resurse umane al companiei, într-un mesaj adresat personalului.
Angajați din patru țări, vizați de oferta Microsoft
Plecările voluntare vor fi disponibile pentru anumite echipe din Statele Unite, Canada, India și Regatul Unit. Potrivit sursei citate, oferta se adresează angajaților încadrați la nivelul intern 70 sau mai jos, categorie care poate include și persoane cu responsabilități de conducere.
Cei eligibili urmează să primească un e-mail cu un link prin care vor putea consulta oferta individuală. Programul va fi disponibil pentru o perioadă limitată, iar participarea este voluntară.
În mesajul transmis angajaților, Amy Coleman a explicat că inițiativa urmărește să ofere mai multă flexibilitate în gestionarea schimbărilor din companie și mai multe opțiuni pentru cei care vor să înceapă o nouă etapă profesională.
Pe lângă sprijinul financiar, oferta include resurse destinate planificării următorilor pași în carieră.
Programul vine după anunțarea unor reduceri de personal
Oferta de plecări voluntare se adaugă măsurilor de restructurare anunțate anterior de Microsoft. În iulie, compania a comunicat că va elimina aproximativ 4.800 de posturi, echivalentul a circa 2,1% din personalul global de la acel moment, potrivit Euronews.
Reducerile au vizat în principal activitățile comerciale și diviziile Xbox. Măsura a fost asociată cu limitarea cheltuielilor și reorientarea activității în contextul dezvoltării inteligenței artificiale.
Microsoft a propus și pensionări anticipate
La începutul acestui an, compania le-a oferit unor angajați și posibilitatea pensionării anticipate. Microsoft a precizat că peste 30% dintre persoanele eligibile au ales să participe la acel program.
Compania a transmis, totodată, că va continua să analizeze inițiative similare.