Microsoft oferă plecări voluntare cu sprijin financiar. Aproximativ 60.000 de angajați ar fi eligibili

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 oct. 2026, 08:56

Microsoft le oferă angajaților din anumite echipe posibilitatea de a părăsi voluntar compania, în schimbul unui pachet de sprijin financiar și al unor resurse pentru planificarea carierei. Aproximativ 60.000 de persoane ar îndeplini criteriile de eligibilitate, inclusiv unii angajați aflați în funcții de conducere.

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