Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 nov. 2026, 13:05

Președintele Nicușor Dan a transmis un memoriu către Curtea Constituțională a României, prin care susține menținerea prevederilor din Codul penal care stabilesc pedepse mai severe pentru adulții care abuzează sexual copii cu vârsta sub 14 ani. Șeful statului consideră că protejarea minorilor împotriva acestor infracțiuni reprezintă o obligație a statului român. Demersul vine în contextul în care judecătorii CCR analizează o excepție de neconstituționalitate care vizează aceste prevederi.

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