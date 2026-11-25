Președintele Nicușor Dan a transmis un memoriu către Curtea Constituțională a României, prin care susține menținerea prevederilor din Codul penal care stabilesc pedepse mai severe pentru adulții care abuzează sexual copii cu vârsta sub 14 ani. Șeful statului consideră că protejarea minorilor împotriva acestor infracțiuni reprezintă o obligație a statului român. Demersul vine în contextul în care judecătorii CCR analizează o excepție de neconstituționalitate care vizează aceste prevederi.
Nicușor Dan cere menținerea pedepselor mai severe pentru adulții care abuzează sexual copii
Potrivit Administrației Prezidențiale, documentul a fost transmis Curții Constituționale pe 24 noiembrie 2026 și vizează articolul 220, alineatul (5), litera e) din Codul penal, în forma introdusă prin Legea nr. 217/2020. Președintele susține că aplicarea unor pedepse mai severe în cazul agresorilor adulți este justificată și răspunde nevoii de protejare a minorilor. Demersul vine în contextul în care România a făcut mai multe modificări legislative pentru înăsprirea pedepselor pentru abuzurile sexuale asupra minorilor.
Argumentele prezentate în memoriu au la bază prevederile Constituției, deciziile anterioare ale CCR și ale Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și standardele internaționale privind protejarea copiilor. Administrația Prezidențială precizează că intervenția șefului statului vizează exclusiv constituționalitatea articolului analizat. Nicușor Dan nu se pronunță asupra vinovăției persoanelor implicate sau asupra modului în care trebuie soluționate dosarele penale.
Ce prevederi din Codul penal analizează judecătorii CCR
În perioada 2020-2023, Codul penal prevedea pedepse cuprinse între 5 și 12 ani de închisoare pentru adulții care săvârșeau infracțiunea de act sexual cu un minor sub 14 ani. În lipsa acestei circumstanțe agravante, limitele generale ale pedepsei erau cuprinse între 2 și 9 ani de închisoare. O eventuală declarare a neconstituționalității prevederii ar putea avea consecințe asupra dosarelor care vizează infracțiuni comise în perioada respectivă.
Aproape 1.000 de cetățeni le-au transmis solicitări judecătorilor CCR
Și Comunitatea Declic a depus un memoriu la Curtea Constituțională, prin care solicită menținerea pedepselor mai severe pentru adulții care abuzează sexual copii. Demersul a fost susținut de aproape 1.000 de cetățeni, care le-au transmis judecătorilor constituționali solicitări prin e-mail. Organizația avertizează că reducerea limitelor de pedeapsă ar putea permite, în anumite cazuri, pronunțarea unor condamnări cu suspendare.
Reprezentanții organizației invocă obligațiile internaționale asumate de România prin Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, Convenția de la Lanzarote și legislația europeană privind combaterea abuzurilor sexuale asupra minorilor. Pronunțarea unei decizii în acest dosar era programată pentru miercuri, 25 noiembrie.