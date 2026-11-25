Publicat 25 nov. 2026, 13:03 Actualizat 25 nov. 2026, 13:05

Un incident care s-ar fi putut încheia tragic a avut loc miercuri, 25 noiembrie, în Capitală. O stație STB s-a prăbușit peste un tramvai aflat în circulație pe strada Valea Cascadelor, în Sectorul 6 al Bucureștiului. În urma incidentului, circulația tramvaielor de pe linia 25 a fost blocată temporar.

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