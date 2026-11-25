Un incident care s-ar fi putut încheia tragic a avut loc miercuri, 25 noiembrie, în Capitală. O stație STB s-a prăbușit peste un tramvai aflat în circulație pe strada Valea Cascadelor, în Sectorul 6 al Bucureștiului. În urma incidentului, circulația tramvaielor de pe linia 25 a fost blocată temporar.
Stație STB prăbușită peste un tramvai, în zona Valea Cascadelor
Primele informații despre incident au fost publicate pe grupul privat de Facebook „Trafic Alert București LIVE 24/7”, de către un membru al comunității.
Potrivit informațiilor transmise de acesta, o stație STB s-a prăbușit peste un tramvai în zona Valea Cascadelor, în stația Liniei, pe sensul de mers către Depoul Militari.
Imaginile publicate surprind structura stației prăbușită peste vehiculul aflat pe șine. De asemenea, pe carosabil se pot observa bucăți de sticlă provenite de la geamurile avariate ale tramvaiului.
Linia 25, blocată temporar. STB a înființat linia navetă 625
Ulterior, Societatea de Transport București (STB) a transmis o informare privind blocarea liniei 25 pe strada Valea Cascadelor, în stația Liniei, pe sensul către Depoul Militari. Reprezentanții companiei au precizat că blocajul a fost provocat de un „incident tehnic”.
Pentru preluarea călătorilor afectați de întreruperea circulației, STB a înființat linia navetă 625, care a asigurat transportul între Depoul Militari și Piața Danny Huwe.
Circulația tramvaielor de pe linia 25 a fost reluată
La scurt timp după prima informare, STB a revenit cu un nou anunț, în care a precizat că linia 25 și-a reluat circulația normală pe strada Valea Cascadelor. Potrivit informațiilor transmise de companie, situația a fost remediată, iar traficul în zonă a revenit la normal în jurul orei 12:15.