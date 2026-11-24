Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 25 nov. 2026, 00:06

Ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, Bogdan Dumitru, a explicat de ce cipurile din cărțile electronice de identitate nu funcționează permanent și cum ar putea fi combătute dezinformarea și deepfake-urile. Oficialul a vorbit și despre accesul minorilor la rețelele sociale, dar și despre schimbările pe care AI le va aduce în următorii ani.

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