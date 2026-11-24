Cum se activează, de fapt, cipul din buletinele noi. Ministrul Digitalizării a răspuns temerilor legate de documentele electronice
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Ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, Bogdan Dumitru, a explicat de ce cipurile din cărțile electronice de identitate nu funcționează permanent și cum ar putea fi combătute dezinformarea și deepfake-urile. Oficialul a vorbit și despre accesul minorilor la rețelele sociale, dar și despre schimbările pe care AI le va aduce în următorii ani.
Cipurile din buletine nu funcționează permanent. Explicațiile ministrului
Ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, Bogdan Dumitru, a explicat în cadrul unui interviu tv cum funcționează cipurile din cărțile electronice de identitate și pașapoarte, în contextul informațiilor false și al teoriilor conspirației răspândite în spațiul public. Oficialul a precizat că aceste componente nu sunt active în permanență, ci au nevoie de un dispozitiv care să le activeze prin intermediul unui câmp electromagnetic.
„O mențiune a fost una dintre afirmații și anume că acel cip din buletin sau din pasaport este activ tot timpul. Acest cip este într-adevăr un cip, conține niște instrucțiuni, poate executa un cod, dar el se activează doar în momentul când de cipul respectiv se apropie în câmp electromagnetic, care îl activează”, a declarat ministrul delegat.
Bogdan Dumitru a revenit asupra modului în care funcționează tehnologia și a subliniat că cipul are un caracter pasiv până când ajunge în apropierea unui aparat de citire.
„Codul tehnologic este pasiv. Conține ceva, dar este pasiv, el devine activ numai atunci când intră într-un aparat”, a explicat Bogdan Dumitru.
Ministrul a admis că explicațiile tehnice nu înlătură automat temerile oamenilor și că neîncrederea unor cetățeni trebuie înțeleasă, chiar dacă informațiile care o alimentează nu sunt corecte.
„Dar asta nu înseamnă că unii dintre noi nu poate să aibă temeri. Aș spune că le înțeleg. Nu le înțeleg neapărat la nivel de explicații, dar înțeleg că temerea există”, a afirmat acesta.
În opinia sa, familiarizarea populației cu noile documente și informarea constantă pot contribui la schimbarea percepțiilor. Procesul ar putea dura însă mai mult dacă autoritățile nu se implică activ.
„Deci consider că e o chestiune de timp. Dacă suntem pasivi, probabil că timpul ăsta va fi de lungă durată”, a spus ministrul delegat.
Inteligența artificială complică lupta împotriva știrilor false și a deepfake-urilor
Bogdan Dumitru a vorbit și despre instrumentele prin care autoritățile încearcă să identifice informațiile false și materialele video sau audio manipulate. El a precizat că există inițiative și mecanisme de detecție, însă evoluția rapidă a inteligenței artificiale face ca metodele de combatere să trebuiască adaptate permanent.
„Există multe inițiative și la nivelul statului, mecanisme și implementări de detecție de deepfake-uri, de fake news și așa mai departe. Însă trebuie să înțelegem, trebuie să admitem faptul că, de fapt am spus și mai devreme, tehnologia poate să aibă limite și mai ales folosirea AI-ului astăzi e ca o cursă a înarmării”, a afirmat oficialul.
Ministrul a prezentat și ideea unui sistem prin care utilizatorii să poată semnala conținutul problematic într-un singur loc, fără să fie nevoiți să acceseze separat instrumentele de raportare ale fiecărei rețele sociale. El a avertizat însă că un asemenea mecanism ar putea simplifica procedurile, fără să elimine complet fenomenul.
„Spre exemplu, vorbind de un demers prin care să există un mecanism să raportăm conținut cu probleme într-un singur loc și să nu mai trebuiască să folosim interfața sau mecanismele fiecarei rețele. Asta cred că ar fluidiza anumite aspecte. Evident nu va rezolva problema complet”, a precizat acesta.
În opinia sa, combaterea dezinformării nu se poate baza exclusiv pe soluții tehnice. Autoritățile trebuie să acorde atenție și educării publicului, astfel încât oamenii să poată identifica mai ușor conținutul înșelător.
Copiii ar putea avea nevoie de portofel electronic pentru a-și face cont pe rețelele sociale
O altă temă abordată a fost posibilitatea limitării accesului minorilor la platformele online. Bogdan Dumitru consideră că România ar trebui să ia o decizie coordonată cu celelalte state europene, în condițiile în care la nivelul Uniunii există deja dezbateri privind stabilirea unei vârste minime.
Oficialul a indicat pragul de 15 ani ca variantă discutată, fără să prezinte această limită drept o măsură adoptată.
„E un subiect extrem de sensibil și aici aș spune, evident că am și o opinie din perspectiva de cetățean, dar din perspectiva funcției pot spune așa că ar fi bine să ne aliniem, adică să luăm o decizie împreună cu Europa și acolo există un proiect de lege, există dezbateri, vârsta, dacă nu mă înșel, ar fi de 15 ani”, a declarat acesta.
În ceea ce privește verificarea vârstei utilizatorilor, ministrul a propus folosirea portofelului electronic. Prin intermediul acestuia, o persoană ar putea demonstra că a împlinit o anumită vârstă fără să fie obligată să ofere platformei toate datele sale personale.
„Putem să introducem folosirea portofelului electronic și înregistrarea într-o rețea să fie folosită cu portofelul electronic, pentru că vă spuneam că există acea posibilitate să îi spui rețelei sau locurile în care îți faci cont că ai o anumită vârstă, fără să dai toate datele”, a explicat Bogdan Dumitru.
Ministrul le recomandă românilor să învețe să folosească inteligența artificială
Întrebat dacă încurajează utilizarea instrumentelor de inteligență artificială, ministrul delegat a răspuns afirmativ. El a anticipat schimbări importante în următorii ani și a descris actuala etapă drept începutul unei evoluții accelerate.
„Pot să spun așa că valul ăsta AI va schimba lumea. Cu certitudine o va schimba mai mult decât orice altceva. Pare că suntem la începutul unei creșteri exponențiale, că tot abuzăm de termenul ăsta, dar fiind în partea de început, pare că totul e linear și nu s-a schimbat nimic”, a afirmat Dumitru.
Oficialul a avertizat că transformările produse de AI vor influența inclusiv perspectivele profesionale ale oamenilor. În opinia sa, evitarea noii tehnologii nu este o soluție, chiar dacă efectele sale pot fi resimțite deja în numeroase domenii.
„Eu sunt convins că lucrurile vor arăta altfel peste 5 ani. Și atunci poate că nu pot să recomand cuiva o abordare de tip capul în nisip, ca un struț. Chiar dacă nu ne place, toți ne-am luat, sau mulți dintre noi ne-am luat lovituri din partea AI-ului, inclusiv eu”, a declarat ministrul.
Bogdan Dumitru a invocat progresele recente din matematică, informatică și dezvoltarea de software, domenii în care, potrivit acestuia, schimbările produse într-un singur an au fost considerabile.
Recomandarea sa pentru români este să testeze instrumentele de inteligență artificială și să le folosească în activitățile în care le pot fi de ajutor, inclusiv pentru a contracara eventualele dezavantaje pe care tehnologia le-ar putea aduce.
„La absolut tot ce credem că ne-ar fi util. La absolut tot ce credem că ne-ar putea crea, poate, un dezavantaj. Și atunci ar fi bine să ne uităm la unealta asta, ca la ceva ce putem să o folosim în favoarea noastră. În favoarea noastră ca individ și, evident, în favoarea noastră ca societate”, a concluzionat Dumitru.
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