Județul din România care a devenit raiul hackerilor. Infracțiunile informatice au crescut cu peste 70% în primele 10 luni ale anului
Județul din România care a devenit raiul hackerilor. Foto: magnific.com
Oltul se confruntă cu o creștere puternică a infracțiunilor informatice. Polițiștii au înregistrat cu 74% mai multe astfel de fapte față de aceeași perioadă a anului trecut, iar înșelăciunile prin mijloace de comunicare online au ajuns la 185 de cazuri.
Județul Olt se confruntă cu o creștere accentuată a infracțiunilor informatice, după ce numărul acestora a urcat cu aproximativ 74% în primele zece luni ale anului 2026, comparativ cu intervalul similar din 2025. Cele mai multe sesizări au vizat înșelăciunile comise prin intermediul mijloacelor de comunicare online, care aproape s-au triplat într-un singur an.
Datele au fost prezentate marți de șeful Inspectoratului de Poliție Județean Olt, Ionuț Ilinca, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acestuia, în perioada ianuarie-octombrie 2026 au fost înregistrate 316 infracțiuni informatice, față de 182 în primele zece luni ale anului trecut.
„În ceea ce privește infracționalitatea din domeniul criminalității informatice, în primele 10 luni ale anului 2026, la nivelul județului Olt, au fost înregistrate 316 infracțiuni, comparativ cu 182 în perioada similară a anului 2025, ceea ce reprezintă o creștere cu aproximativ 74%. Analiza pe categorii de infracțiuni evidențiază faptul că cele mai multe sesizări au vizat înșelăciunile săvârșite prin mijloace de comunicare online, fiind înregistrate 185 de astfel de fapte, față de 68 în perioada similară a anului trecut”, a declarat Ionuț Ilinca, citat de Agerpres.
Înșelăciunile online aproape s-au triplat în Olt
Cea mai mare creștere a fost înregistrată la fraudele comise prin intermediul canalelor de comunicare online. Numărul acestora a ajuns la 185 în primele zece luni din 2026, față de numai 68 în aceeași perioadă a anului trecut.
Au crescut și infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic, care au trecut de la 21 de cazuri în 2025 la 44 în acest an, mai mult decât dublu. În schimb, polițiștii au constatat o scădere a faptelor care vizează operațiunile financiare efectuate în mod fraudulos și falsul informatic.
Șeful IPJ Olt a atras atenția că metodele folosite de infractori sunt tot mai diverse. Victimele sunt convinse să ofere date personale, informații bancare și credențiale de autentificare, să deschidă linkuri malițioase sau să transfere bani în conturi controlate de autorii înșelăciunilor.
Printre tehnicile întâlnite se numără atacurile de tip phishing, folosirea identității unor instituții sau companii, publicarea unor anunțuri fictive pentru obținerea de bani și compromiterea conturilor de utilizator.
Cum își păcălesc infractorii victimele pe internet
Polițiștii din Olt au identificat mai multe metode prin care sunt comise fraudele informatice. Una dintre acestea vizează platformele de anunțuri, unde infractorii încearcă să determine utilizatorii să continue discuțiile în afara canalelor oficiale și să acceseze linkuri false. Autoritățile recomandă ca discuțiile și tranzacțiile să rămână în interiorul platformelor și ca utilizatorii să nu transmită date bancare sau coduri de autentificare persoanelor necunoscute.
O altă metodă presupune preluarea conturilor WhatsApp prin intermediul unor linkuri care promit participarea la voturi sau concursuri. În lista tehnicilor folosite de infractori se regăsesc și fraudele cu investiții în criptomonede și instrumente financiare, precum și situațiile în care autorii se prezintă în mod fals drept reprezentanți ai unor autorități publice.
Pentru a reduce riscul de victimizare, Ionuț Ilinca le-a recomandat cetățenilor să fie atenți la solicitările primite în mediul online și să verifice dacă mesajele sau apelurile provin într-adevăr de la instituțiile ori companiile în numele cărora sunt transmise.
„În acest context, sunt întâlnite scenarii de tip phishing, impersonarea unor instituții sau entități comerciale, utilizarea unor anunțuri fictive în scopul obținerii unor beneficii patrimoniale, precum și compromiterea conturilor de utilizator. (...) recomandăm cetățenilor să manifeste prudență în interacțiunile desfășurate în mediul online, să nu divulge date bancare sau coduri de autentificare, să verifice autenticitatea solicitărilor primite în numele unor instituții sau companii și să evite accesarea linkurilor provenite din surse necunoscute. De asemenea, utilizarea unor parole complexe și distincte, activarea autentificării în doi pași și verificarea atentă a tranzacțiilor financiare reprezintă măsuri simple, dar eficiente, pentru reducerea riscului de victimizare”, a subliniat șeful IPJ Olt.
Poliția avertizează asupra falselor apeluri din partea autorităților
O atenție deosebită trebuie acordată apelurilor în care persoane necunoscute pretind că reprezintă instituții publice și solicită transferuri de bani sau predarea economiilor pentru presupuse operațiuni de protejare a fondurilor.
Șeful IPJ Olt a precizat că instituțiile statului nu le cer cetățenilor să își lichideze conturile bancare, să își transfere economiile în criptomonede sau să predea numerar unor persoane care pretind că desfășoară operațiuni de protecție a banilor.
„Instituțiile publice nu solicită cetățenilor lichidarea conturilor, transferarea economiilor în criptomonede sau predarea numerarului unor persoane pentru pretinse operațiuni de protejare a fondurilor”, a subliniat Ionuț Ilinca.
Recomandarea polițiștilor este ca persoanele care primesc asemenea solicitări să nu le dea curs, să întrerupă convorbirea și să verifice informațiile contactând instituția respectivă prin intermediul numerelor de telefon oficiale.
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