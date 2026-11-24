Publicat 24 nov. 2026, 20:14 Sursă Agerpres

Oltul se confruntă cu o creștere puternică a infracțiunilor informatice. Polițiștii au înregistrat cu 74% mai multe astfel de fapte față de aceeași perioadă a anului trecut, iar înșelăciunile prin mijloace de comunicare online au ajuns la 185 de cazuri.

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