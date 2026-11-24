Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Românii din diaspora vor putea obține buletinul electronic la consulate. Anunțul ministrului de Externe
FOTO: Facebook
Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a anunțat marți lansarea în dezbatere publică a unui proiect care le-ar permite românilor din diaspora să solicite Cartea Electronică de Identitate direct la consulatele României. Într-o primă etapă, facilitatea va fi disponibilă doar cetățenilor care au domiciliul oficial în România.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News