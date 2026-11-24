Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 nov. 2026, 20:31

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a anunțat marți lansarea în dezbatere publică a unui proiect care le-ar permite românilor din diaspora să solicite Cartea Electronică de Identitate direct la consulatele României. Într-o primă etapă, facilitatea va fi disponibilă doar cetățenilor care au domiciliul oficial în România.

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