Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 24 nov. 2026, 23:48

O profesoară din Baia Mare a fost condamnată în primă instanță la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu, după ce a umilit un elev de 13 ani în fața colegilor. Incidentul s-a petrecut în timpul unei ore de chimie, când adolescentul nu a reușit să răspundă la întrebările cadrului didactic.

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