O profesoară din Baia Mare a fost condamnată în primă instanță la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu, după ce a umilit un elev de 13 ani în fața colegilor. Incidentul s-a petrecut în timpul unei ore de chimie, când adolescentul nu a reușit să răspundă la întrebările cadrului didactic.
Profesoara le-a spus elevilor să aducă popcorn la ora următoare
O profesoară din Baia Mare a fost condamnată în primă instanță la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu, după ce a umilit un elev de 13 ani în fața colegilor. Incidentul s-a petrecut în timpul unei ore de chimie, când adolescentul nu a reușit să răspundă la întrebările cadrului didactic.
Potrivit motivării instanței, profesoara i-a transmis copilului că îl va asculta din nou la următoarea oră. Apoi, le-a spus colegilor acestuia să vină la școală cu popcorn, asemenea spectatorilor care se pregătesc să urmărească un spectacol.
La următoarea întâlnire, elevul a ajuns din nou în centrul atenției clasei. Colegii au început să facă glume și comentarii pe seama lui, iar instanța a reținut că adolescentul a resimțit profund situația, fiind cuprins de un puternic sentiment de inferioritate.
Copilul a plecat plângând de la școală și le-a povestit părinților ce s-a întâmplat
După ce s-a întors în bancă, băiatul a început să plângă. La scurt timp, s-a ridicat și a plecat acasă, unde le-a relatat părinților episodul petrecut în clasă.
Tatăl adolescentului s-a dus ulterior la școală pentru a cere explicații și pentru a lămuri comportamentul profesoarei. La două săptămâni după incident, copilul s-a sinucis.
În urma audierii martorilor, judecătorii au stabilit că incidentul de la ora de chimie i-a provocat băiatului o puternică traumă emoțională. În apărarea sa, profesoara a dat vina pe elev, susținând că acestuia „îi plăcea să facă spectacol”, scrie presa locală.
Inspectoratul Școlar analizează cazul și ar putea cere suspendarea profesoarei
Cazul a ajuns în atenția Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, ai cărui reprezentanți au solicitat documentele necesare pentru a analiza situația. Mihai Pop, inspector școlar general, a declarat că instituția va recomanda școlii suspendarea cadrului didactic de la cursuri dacă documentele și situația juridică vor justifica o astfel de măsură.
„Am cerut documente, vom analiza și în funcție de ceea ce vom vedea acolo în hotărârea judecătorească sau în urmărirea penală, dacă a existat o astfel de situație juridică, vom recomanda școlii să aplice articolul 209, suspendare de la cursuri până când vom avea o sentință definitivă. Dacă, repet, situația o va impune”, a declarat Mihai Pop, Inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.
La rândul lor, reprezentanții unității de învățământ au precizat că țin legătura cu Inspectoratul Școlar și vor pune la dispoziție documentele solicitate.
Școala susține că a organizat activități pentru prevenirea bullyingului
Ioana Popovici, directorul interimar al școlii, a declarat că instituția va respecta procedurile cerute de inspectorat și a menționat că prevenirea bullyingului a fost abordată în cadrul mai multor activități desfășurate de-a lungul anilor.
Profesoara nu și-a recunoscut fapta pe parcursul procesului.
Pe lângă pedeapsa de trei ani de închisoare cu suspendare, instanța a obligat-o să plătească familiei copilului daune morale în valoare de 20.000 de euro.