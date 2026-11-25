Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 25 nov. 2026, 11:12

Părinții care așteaptă alocațiile de stat trebuie să știe că banii aferenți lunii noiembrie 2026 ar urma să intre pe carduri marți, 8 decembrie. Plata se face, de regulă, în jurul acestei date, conform calendarului obișnuit al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea este așteptată să înceapă după 10 decembrie.

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