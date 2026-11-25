Părinții care așteaptă alocațiile de stat trebuie să știe că banii aferenți lunii noiembrie 2026 ar urma să intre pe carduri marți, 8 decembrie. Plata se face, de regulă, în jurul acestei date, conform calendarului obișnuit al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea este așteptată să înceapă după 10 decembrie.
Sumele acordate copiilor rămân neschimbate în 2026. Alocația este de 719 lei pentru copiii mici și pentru cei cu dizabilități, respectiv 292 de lei pentru majoritatea copiilor cu vârste între 2 și 18 ani.
Când intră alocațiile în decembrie
Alocațiile pentru copii sunt plătite, în mod obișnuit, pe data de 8 a fiecărei luni, pentru beneficiarii care au ales viramentul bancar. În decembrie 2026, data de 8 cade marți, astfel că nu este necesară devansarea plăților din cauza unui weekend.
Prin urmare, marți, 8 decembrie 2026, este data estimată pentru virarea alocațiilor în conturile bancare. Banii reprezintă drepturile aferente lunii noiembrie.
Părinții care au optat pentru plata prin mandat poștal trebuie să țină cont de un calendar diferit. Distribuirea sumelor ar urma să înceapă în jurul datei de 10 decembrie, însă banii nu ajung simultan la toți beneficiarii. Data efectivă depinde de programul de distribuire din fiecare localitate.
Până la publicarea unui calendar oficial pentru luna decembrie, data de 8 decembrie trebuie privită ca un reper bazat pe programul obișnuit de plată, nu ca o confirmare specială a ANPIS.
Cât e alocația în funcție de vârstă
În 2026, cuantumurile alocațiilor de stat pentru copii au rămas la nivelul anului precedent. Indexarea anuală cu rata inflației nu s-a aplicat, astfel că beneficiarii primesc în continuare aceleași sume.
Valorile lunare sunt următoarele:
719 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani;
719 lei pentru copiii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani;
292 de lei pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani, fără dizabilități;
292 de lei pentru tinerii care au împlinit 18 ani și urmează cursurile liceale sau profesionale, până la terminarea acestora, în condițiile legii.
Pentru copiii cu dizabilități, alocația majorată de 719 lei se acordă până la împlinirea vârstei de 18 ani. În cazul copiilor fără dizabilități, cuantumul majorat se aplică până la vârsta de 2 ani.
Sumele nu depind de veniturile părinților, alocația fiind un drept acordat copilului potrivit legislației în vigoare.
La ce oră intră alocația pe card
ANPIS nu stabilește o oră fixă la care alocația trebuie să fie disponibilă în conturile tuturor părinților. Chiar dacă viramentele sunt programate pentru aceeași zi, momentul în care banii apar efectiv pe card poate varia în funcție de bancă și de procesarea transferurilor.
Astfel, alocația poate deveni disponibilă dimineața sau pe parcursul zilei de 8 decembrie. Dacă suma nu apare în cont la primele ore, acest lucru nu înseamnă automat că plata a fost întârziată.
Părinții pot verifica soldul în aplicația băncii sau la bancomat. Dacă banii nu apar nici după încheierea zilei de plată, pot solicita informații de la bancă sau de la agenția județeană pentru plăți și inspecție socială.
Cardurile sociale: următoarea tranșă
O altă întrebare este când se încarcă cardurile de alimente și dacă beneficiarii vor primi o nouă tranșă în decembrie 2026.
Programul „Sprijin pentru România” prevede, pentru perioada 2025–2027, un ajutor de 125 de lei pentru fiecare tranșă, față de 250 de lei, cât era valoarea sprijinului în anii anteriori.
Până la 25 noiembrie 2026, nu a fost anunțată oficial o dată de alimentare a cardurilor sociale pentru acest an. Prin urmare, nu există o confirmare că următoarea tranșă va fi virată în decembrie.
Beneficiarii trebuie să urmărească anunțurile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), instituția responsabilă de program. Orice dată vehiculată fără confirmarea ministerului trebuie tratată ca estimare, nu ca un calendar oficial.