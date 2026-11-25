Românii vor putea avea permisul de conducere și datele din cartea de identitate direct pe telefon, prin intermediul RO Wallet, noua aplicație digitală care își propune să simplifice relația cetățenilor cu instituțiile statului. Portofelul digital va permite stocarea și prezentarea documentelor oficiale, iar în 2027 sunt pregătite noi funcționalități, inclusiv integrarea unor informații despre asigurări și servicii de plată.
Potrivit ministrului delegat al Digitalizării Costinel Bogdan Dumitru, aplicația va fi lansată etapizat, urmând ca funcționalitățile disponibile să fie extinse treptat pe parcursul anului 2027.
Cum vor putea românii să se înroleze în RO Wallet
Accesul în aplicație va fi diferit în funcție de tipul cărții de identitate deținute. Persoanele care au noua carte electronică de identitate vor putea să se înroleze direct, folosind documentul. În schimb, românii care dețin încă vechiul model de buletin vor putea face înregistrarea la un ghișeu.
Documentele din RO Wallet vor avea validare electronică
Un aspect important al proiectului este modul în care vor fi autentificate documentele disponibile în aplicație. Acestea nu vor fi simple copii în format PDF, ci vor beneficia de semnătură electronică și de validarea instituției emitente.
Astfel, portofelul digital este conceput pentru a permite prezentarea unor documente oficiale, a căror autenticitate să poată fi verificată de instituțiile sau entitățile care le solicită.
Românii vor putea demonstra că au peste 18 ani fără să prezinte buletinul
RO Wallet va include și posibilitatea prezentării selective a datelor personale. Mai exact, utilizatorii vor putea transmite doar informația necesară într-o anumită situație, fără să fie nevoiți să dezvăluie toate datele din cartea de identitate. De exemplu, o persoană va putea demonstra că are peste 18 ani fără să prezinte întregul document de identitate.
Potrivit explicațiilor oferite de ministru, informațiile sunt generate în unități distincte la fiecare utilizare, astfel încât să nu poată fi stabilită o legătură între prezentările succesive. Această funcționalitate va putea fi utilizată inclusiv în alte state membre ale Uniunii Europene, în cadrul ecosistemului european al portofelelor digitale.
Asigurările auto și plățile cu cardul, printre funcțiile pregătite pentru 2027
Planurile pentru RO Wallet nu se limitează la integrarea permisului de conducere și a datelor din cartea de identitate.
Printre funcționalitățile avute în vedere se numără:
Integrarea informațiilor despre asigurările auto;
Introducerea unor servicii de plată;
Posibilitatea efectuării plăților cu cardul;
Extinderea numărului de documente și servicii disponibile în aplicație.
Obiectivul este transformarea RO Wallet într-un instrument digital care să reunească documentele și serviciile necesare în relația cetățenilor cu instituțiile statului și cu furnizorii de servicii. Ministrul a subliniat că documentele integrate trebuie să poată fi validate de instituțiile sau entitățile care le emit.
Cât de sigure vor fi datele personale stocate în RO Wallet
Securitatea informațiilor reprezintă una dintre principalele provocări ale proiectului. Costinel Bogdan Dumitru a declarat că aplicația utilizează mecanisme de criptare de ultimă generație și că va trece printr-un proces de validare și prin mai multe etape de testare.
Potrivit ministrului, datele sunt distribuite între telefonul utilizatorului și instituțiile statului, ceea ce înseamnă că accesarea acestora ar presupune compromiterea mai multor surse.
Oficialul a precizat, totodată, că nu poate garanta că un incident informatic nu se va produce niciodată. Acesta a evidențiat însă importanța actualizării permanente a aplicației, a reacției rapide în cazul unor probleme și a testării continue pentru identificarea și remedierea eventualelor vulnerabilități.