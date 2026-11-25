Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 nov. 2026, 07:54

Românii vor putea avea permisul de conducere și datele din cartea de identitate direct pe telefon, prin intermediul RO Wallet, noua aplicație digitală care își propune să simplifice relația cetățenilor cu instituțiile statului. Portofelul digital va permite stocarea și prezentarea documentelor oficiale, iar în 2027 sunt pregătite noi funcționalități, inclusiv integrarea unor informații despre asigurări și servicii de plată.

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