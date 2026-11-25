Comunitatea dinamovistă este în doliu după moartea lui Domenico Marcel Menis, fost atlet de performanță și omul care a condus autocarul echipei Dinamo București în deplasarea istorică de la Liverpool, din semifinalele Cupei Campionilor Europeni. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Vestea tristă a fost făcută publică de Ionel Culina, ofițerul de presă al clubului Dinamo, printr-un mesaj postat miercuri, 25 noiembrie, pe Facebook.
Născut pe 22 martie 1942, Domenico Marcel Menis a avut o legătură specială cu sportul și cu gruparea din Ștefan cel Mare. Înainte de a deveni șoferul clubului, la finalul anilor '80, acesta practicase atletism de performanță la Dinamo, se arată în postarea făcută miercuri, 25 noiembrie, pe Facebook, de Ionel Culina, ofițerul de presă al clubului Dinamo.
În postarea sa, acesta evocă și unul dintre cele mai importante momente din istoria fotbalului dinamovist la care a fost martor Domenico Marcel Menis a fost parcursul echipei din sezonul 1983-1984 al Cupei Campionilor Europeni.
În acea ediție, Dinamo a ajuns până în semifinalele competiției, unde a întâlnit formația engleză Liverpool. Echipa din Ștefan cel Mare a fost eliminată de campioana Angliei, care avea să câștige ulterior trofeul.
Domenico Marcel Menis a fost omul aflat la volanul autocarului care a transportat generația dinamovistă spre confruntarea cu una dintre cele mai puternice echipe ale Europei. Pentru el, Dinamo nu a fost doar un loc de muncă, ci clubul de care și-a legat o mare parte din viață, atât ca sportiv, cât și ca angajat.
Era fratele marii atlete Argentina Menis, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice
Domenico Marcel Menis era și fratele uneia dintre cele mai importante sportive din istoria atletismului românesc, Argentina Menis. Aceasta a câștigat medalia de argint în proba de aruncare a discului la Jocurile Olimpice de la München, din 1972, aducând României o performanță remarcabilă în atletismul mondial.
Argentina Menis s-a stins din viață în urmă cu trei ani și a fost înmormântată cu onoruri militare în Cimitirul Bellu Catolic.
Potrivit lui Ionel Culina, dispariția lui Domenico Marcel Menis vine într-o lună dificilă pentru suflarea dinamovistă. Tot în această perioadă s-a stins din viață și Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria clubului din Ștefan cel Mare.