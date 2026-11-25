Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 nov. 2026, 11:38

Comunitatea dinamovistă este în doliu după moartea lui Domenico Marcel Menis, fost atlet de performanță și omul care a condus autocarul echipei Dinamo București în deplasarea istorică de la Liverpool, din semifinalele Cupei Campionilor Europeni. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Vestea tristă a fost făcută publică de Ionel Culina, ofițerul de presă al clubului Dinamo, printr-un mesaj postat miercuri, 25 noiembrie, pe Facebook.

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