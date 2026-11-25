Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 nov. 2026, 12:39

Un minor cercetat pentru furt calificat a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a sustras, împreună cu o altă persoană, aproximativ 240 de litri de motorină din rezervoarele a două locomotive. Incidentul s-a petrecut în județul Suceava, iar cei doi au fugit după ce au fost surprinși de un angajat al societății comerciale. Măsura controlului judiciar a fost dispusă pe 24 noiembrie de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, potrivit informațiilor publicate de publicația locală Glasul Sucevei.

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