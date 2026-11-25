Un minor cercetat pentru furt calificat a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a sustras, împreună cu o altă persoană, aproximativ 240 de litri de motorină din rezervoarele a două locomotive. Incidentul s-a petrecut în județul Suceava, iar cei doi au fugit după ce au fost surprinși de un angajat al societății comerciale. Măsura controlului judiciar a fost dispusă pe 24 noiembrie de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, potrivit informațiilor publicate de publicația locală Glasul Sucevei.
Ancheta a început în urma furtului comis în seara zilei de 21 octombrie, în jurul orei 20:40, relatează publicația locală Glasul Sucevei.
Potrivit informațiilor din dosar, la data de 21 noiembrie, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva minorului, acesta fiind reținut pentru 24 de ore. Ulterior, pe 24 noiembrie, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Cum au furat cei doi 240 de litri de motorină din locomotive
Potrivit anchetatorilor, în seara de 21 octombrie, cei doi au mers la două locomotive aparținând unei societăți comerciale, de unde au încercat să sustragă motorină. Pentru a ajunge la combustibil, au rupt sigiliile care asigurau capacele rezervoarelor și le-au îndepărtat.
În timpul operațiunii, motorina s-a scurs și pe sol. Cantitatea totală de combustibil pe care cei doi au încercat să o sustragă este estimată la aproximativ 240 de litri. Planul le-ar fi fost însă întrerupt de intervenția unui angajat al societății comerciale. În momentul în care au fost surprinși, cei doi au fugit de la locul faptei.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs furtul și a răspunderii persoanelor implicate.