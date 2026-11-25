Publicat 25 nov. 2026, 12:45 Actualizat 25 nov. 2026, 12:52

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar urma să prezinte mâine, după ședința de Guvern, raportul privind situația reală a finanțelor României, potrivit surselor Realitatea Plus.

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