România ar putea beneficia de investiții europene de cel puțin 20 de miliarde de euro pentru sănătate, în cadrul viitoarelor planuri naționale și regionale finanțate din bugetul Uniunii Europene, potrivit anunțului făcut miercuri, 25 noiembrie, de Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, într-un mesaj publicat pe Facebook.
În mesajul transmis pe Facebook, europarlamentarul PSD Victor Negrescu a precizat că a obținut susținerea propunerii sale privind alocarea acestui buget pentru domeniul sănătății, în contextul negocierilor privind viitoarele finanțări europene. Totodată, acesta a vorbit despre colaborarea cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru atragerea de expertiză medicală și resurse financiare europene în sistemul sanitar românesc.
20 de miliarde de euro pentru sănătate. Ce investiții europene ar putea ajunge în spitalele din România
În calitate de raportor în Comisia pentru sănătate publică a Parlamentului European, Victor Negrescu a precizat că propunerea sa privind alocarea a cel puțin 20 de miliarde de euro pentru sănătate a primit susținere. Banii ar urma să fie incluși în viitoarele planuri naționale și regionale finanțate din bugetul european, iar obiectivul este reducerea decalajelor dintre sistemele medicale din statele membre. Europarlamentarul consideră că România are nevoie de investiții consistente în infrastructura medicală, de personal specializat și de servicii de sănătate accesibile tuturor categoriilor de populație.
Un alt obiectiv prezentat de vicepreședintele Parlamentului European vizează valorificarea experienței medicilor români care profesează în străinătate. Victor Negrescu a anunțat, astfel, că a organizat recent, la Bruxelles, o întâlnire cu medicii români din Belgia, în vederea dezvoltării unei rețele de cooperare între specialiștii din diaspora și sistemul medical din România.
Potrivit europarlamentarului, inițiativa urmărește valorificarea experienței profesionale acumulate de medicii români în alte state europene și facilitarea colaborării acestora cu instituțiile medicale din țară. Cu acest prile, europarlamentarul a ținut să îi mulțumească ambasadoarei României în Belgia, Andreea Păstârnac, pentru sprijinul acordat organizării acestei inițiative.
Vot crucial în Parlamentul European: ce măsuri sunt luate în calcul
În mesajul publicat în mediul online, Victor Negrescu a vorbit și despre noile norme europene din domeniul sănătății, supuse votului în plenul Parlamentului European.
Potrivit acestuia, măsurile vizează mai multe probleme importante pentru sistemele medicale europene:
Combaterea penuriei de medicamente și dezvoltarea achizițiilor comune la nivel european;
Facilitarea accesului pacienților la medicamente și tratamente inovatoare;
Dezvoltarea capacităților de producție farmaceutică în Europa;
Îmbunătățirea accesului la tratamente pentru copii și pentru pacienții care suferă de boli rare.
Aceste măsuri urmăresc consolidarea securității aprovizionării cu medicamente și reducerea dificultăților întâmpinate de pacienți în accesarea tratamentelor moderne.
Mesaj de susținere pentru Alexandru Rogobete, în contextul moțiunii simple
Pe 18 noiembrie, USR și PNL au depus la Camera Deputaților o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, intitulată „Un pacient nu poate înghiți un tabel. Un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic!”, iar dezbaterea și votul sunt programate pentru ziua de miercuri, 25 noiembrie.
Potrivit articolului 112, alineatul (2), din Constituția României, Camera Deputaților sau Senatul poate adopta o moțiune simplă prin care își exprimă poziția cu privire la o problemă de politică internă sau externă. Moțiunea simplă are însă strict o valoare politică și instituțională, dar nu produce, prin ea însăși, efecte juridice obligatorii precum demiterea unui ministru.