Publicat 25 nov. 2026, 12:18 Actualizat 25 nov. 2026, 12:20

România ar putea beneficia de investiții europene de cel puțin 20 de miliarde de euro pentru sănătate, în cadrul viitoarelor planuri naționale și regionale finanțate din bugetul Uniunii Europene, potrivit anunțului făcut miercuri, 25 noiembrie, de Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, într-un mesaj publicat pe Facebook.

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