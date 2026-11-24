Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, decizia care a aruncat România într-o criză politică fără precedent, rămâne și astăzi unul dintre cele mai controversate momente din istoria recentă a țării. La doi ani de la primul tur al scrutinului, întrebările privind motivele, probele și consecințele hotărârii Curții Constituționale continuă să alimenteze dezbaterea publică. Realitatea Plus a realizat un documentar care readuce în atenție cronologia evenimentelor ce au culminat cu anularea alegerilor prezidențiale, de la rezultatul surprinzător al primului tur până la decizia fără precedent din 6 decembrie 2024, și reconstituie momentele care au schimbat cursul politic al României.
Surpriza primului tur: Călin Georgescu, pe primul loc
24 noiembrie 2024, o zi care avea să schimbe cursul alegerilor prezidențiale din România. Peste 2,1 milioane de români l-au votat pe Călin Georgescu în primul tur al scrutinului prezidențial, un rezultat care a provocat o surpriză majoră pe scena politică și a schimbat radical calculele electorale.
Cu doar câteva zile înainte de alegeri, sondajele de opinie îl plasau pe Călin Georgescu în afara primelor două poziții. Marcel Ciolacu conducea în majoritatea clasamentelor, în timp ce lupta pentru intrarea în turul al doilea se anunța disputată între mai mulți candidați.
În seara alegerilor, la ora 21:00, după închiderea urnelor în țară, primele exit-polluri îl indicau pe Marcel Ciolacu drept câștigător al primului tur. Călin Georgescu apărea pe locul al treilea. Estimările nu includeau însă voturile exprimate în diaspora.
Două ore mai târziu, după centralizarea a aproximativ 66% dintre procesele-verbale, situația începea să se schimbe. Diferența dintre Marcel Ciolacu și Călin Georgescu se reducea la câteva zeci de mii de voturi, iar candidatul independent urca pe locul al doilea.
Odată cu centralizarea tuturor voturilor, rezultatul final a confirmat surpriza scrutinului: Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc, cu 22,94% din voturi, urmat de Elena Lasconi, cu 19,18%. Marcel Ciolacu a ocupat poziția a treia, cu 19,15%, la o diferență de numai câteva mii de voturi de candidata USR.
Pentru prima dată în acest scrutin, niciunul dintre candidații susținuți de principalele partide aflate la guvernare nu reușea să intre în turul al doilea. Rezultatul a generat reacții politice și juridice, iar validitatea scrutinului a ajuns în atenția Curții Constituționale.
Unul dintre contestatari a fost Cristian Terheș, care a solicitat verificarea și renumărarea voturilor. În urma sesizărilor, Curtea Constituțională a dispus renumărarea buletinelor de vot. După verificarea rezultatelor, procesul electoral a continuat, iar primul tur a fost validat oficial.
Filmul complet al anulării alegerilor
Între timp, rezultatul alegerilor prezidențiale și scorul înregistrat de partidele parlamentare au generat noi tensiuni pe scena politică. În acest context, președintele Klaus Iohannis a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în cadrul căreia au fost analizate informații referitoare la campania electorală a lui Călin Georgescu și la posibilele influențe externe asupra procesului electoral.
În paralel, Călin Georgescu a devenit ținta unor critici tot mai intense din partea unor reprezentanți ai clasei politice și a unor voci din spațiul public. Controversele legate de declarațiile și activitatea sa au dominat dezbaterea publică, în timp ce campania electorală pentru turul al doilea intra într-o nouă etapă.
De cealaltă parte, Elena Lasconi încerca să consolideze sprijinul electoral și să recupereze diferența față de contracandidatul său. Mai multe intervenții publice ale liderului USR au generat însă controverse și reacții în spațiul public, iar competiția pentru turul al doilea se anunța tot mai disputată.
Pe 6 decembrie 2024, în timp ce românii din diaspora votau deja pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, scena politică din România era zguduită de o decizie fără precedent. Curtea Constituțională a hotărât anularea întregului proces electoral, după ce validase anterior primul tur al scrutinului.
Decizia Curții Constituționale a avut consecințe directe și asupra mandatului prezidențial. În lipsa organizării turului al doilea și a validării unui nou președinte ales, mandatul lui Klaus Iohannis a fost prelungit după data de 21 decembrie 2024, când acesta ar fi trebuit să se încheie.
Călin Georgescu a contestat decizia de anulare a alegerilor prezidențiale la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), după ce demersurile juridice inițiate în instanțele din România nu au avut rezultatul solicitat.
Primul protest de amploare după anularea alegerilor a avut loc pe 24 ianuarie 2025, când Călin Georgescu i-a chemat pe români în Parcul Tineretului, de Ziua Unirii Principatelor.
Candidatura lui Georgescu, respinsă. România a revenit la urne
În timp ce zeci de mii de români protestau în Piața Victoriei, cerând validarea candidaturii lui Călin Georgescu, acesta era plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
În ciuda presiunilor, Călin Georgescu și-a depus din nou candidatura, însă Biroul Electoral Central a invalidat-o după două zile de analiză a dosarului, iar pe 11 martie 2025 a fost eliminat din cursa prezidențială.
Vestea anulării alegerilor a stârnit un val de reacții la nivel internațional. În ianuarie 2025, Comisia de la Veneția a publicat un raport privind standardele juridice aplicabile anulării unui scrutin, subliniind că o asemenea măsură trebuie să fie una excepțională, transparentă și fundamentată pe probe concrete. Experții europeni au precizat, de asemenea, că deciziile de anulare nu trebuie să se bazeze exclusiv pe informații clasificate.
Cu toate acestea, în mai 2025, România a organizat un nou scrutin prezidențial, iar Nicușor Dan a câștigat turul al doilea în fața lui George Simion, cu 53,6% din voturi.
Însă, la doi ani de la noaptea în care rezultatele primului tur au surprins întreaga clasă politică, controversa privind anularea alegerilor continuă să stârnească dezbateri și întrebări.
Doi ani de la alegerile anulate, controverse uriașe
Controversa privind anularea alegerilor continuă să genereze dezbateri și la doi ani de la noaptea în care rezultatele au surprins scena politică și au schimbat toate calculele electorale.
Întrebat dacă a fost bună decizia luată acum doi ani, Nicușor Dan a răspuns:” Evident, asta spune comunicatul pe care l-am dat! Nu este politicos față de invitatii nostri, vă voi răspunde la toate acestea în detaliu”.
Declarația președintelui Nicușor Dan a fost făcută în contextul comunicatului transmis de Administrația Prezidențială, prin care au fost prezentate trei nereguli majore invocate pentru justificarea anulării alegerilor prezidențiale din 2024: promovarea netransparentă a unui candidat pe platformele de socializare, difuzarea de materiale publicitare electorale fără marcajele obligatorii și nerespectarea prevederilor legale privind finanțarea campaniei electorale.