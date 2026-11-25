Premierul Luca Niculescu și-a exprimat sprijinul pentru ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după ce Camera Deputaților a adoptat miercuri moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva acestuia. Șeful Guvernului a transmis că susține eforturile ministrului pentru îmbunătățirea serviciilor medicale și a accesului pacienților la tratamente. Totodată, premierul a subliniat că sănătatea rămâne o prioritate a Executivului.
Luca Niculescu îl susține pe ministrul Sănătății după votul din Parlament
Într-un mesaj publicat pe Facebook, premierul a precizat că respectă dreptul parlamentarilor de a iniția moțiuni împotriva membrilor Guvernului, însă consideră că eforturile partidelor trebuie să se îndrepte către rezolvarea problemelor din sistemul medical. Reacția șefului Executivului vine la scurt timp după adoptarea moțiunii simple împotriva lui Alexandru Rogobete. Luca Niculescu a explicat că obiectivul său este ca pacienții români să beneficieze de condiții mai bune în spitale și să aibă acces la medicamentele de care au nevoie.
Guvernul va continua investițiile în spitale și finanțarea tratamentelor
Premierul a recunoscut că problemele din sistemul sanitar s-au acumulat în ultimii ani, iar constrângerile bugetare au afectat și acest domeniu. Acesta a amintit că, la rectificarea bugetară, Guvernul a alocat fonduri suplimentare pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale. De asemenea, în ședința de marți, Executivul a aprobat o ordonanță de urgență care permite redistribuirea economiilor bugetare pentru acoperirea obligațiilor de plată, inclusiv pentru finanțarea serviciilor medicale și a medicamentelor.
Luca Niculescu a anunțat că Guvernul va continua investițiile în modernizarea și dotarea unităților sanitare. Șeful Executivului consideră că românii au nevoie de un sistem medical în care să aibă încredere. În același timp, acesta și-a reafirmat sprijinul pentru activitatea ministrului Alexandru Rogobete.
Alexandru Rogobete refuză să demisioneze după adoptarea moțiunii simple
Moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății a fost adoptată miercuri, cu sprijinul parlamentarilor AUR. Inițiatorii demersului îl acuză pe Alexandru Rogobete că nu a gestionat corespunzător criza medicamentelor și că a pierdut fonduri europene destinate construcției și modernizării spitalelor. Ministrul a respins acuzațiile, susținând că reprezentanții celor două partide se folosesc de suferința pacienților pentru a obține capital electoral.
După votul din Camera Deputaților, Alexandru Rogobete a anunțat că nu intenționează să demisioneze, susținând că moțiunea a fost redactată de Vlad Voiculescu. Adoptarea unei moțiuni simple nu atrage automat demiterea ministrului vizat. O eventuală revocare din funcție depinde de premier, care și-a exprimat însă public sprijinul pentru Rogobete.