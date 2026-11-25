Publicat 25 nov. 2026, 13:26 Actualizat 25 nov. 2026, 13:27

Premierul Luca Niculescu și-a exprimat sprijinul pentru ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după ce Camera Deputaților a adoptat miercuri moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva acestuia. Șeful Guvernului a transmis că susține eforturile ministrului pentru îmbunătățirea serviciilor medicale și a accesului pacienților la tratamente. Totodată, premierul a subliniat că sănătatea rămâne o prioritate a Executivului.

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