Publicat 25 nov. 2026, 13:05 Actualizat 25 nov. 2026, 13:16

România susține accesul companiilor americane la programele europene de finanțare a apărării și pledează pentru consolidarea prezenței militare a Statelor Unite pe flancul estic al NATO. Într-un interviu acordat publicației POLITICO, ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, a explicat prioritățile Bucureștiului privind înzestrarea militară, securitatea Mării Negre și cooperarea cu aliații, inclusiv posibilitatea transferului unor rachete Patriot către Ucraina.

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