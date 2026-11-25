România susține accesul companiilor americane la programele europene de finanțare a apărării și pledează pentru consolidarea prezenței militare a Statelor Unite pe flancul estic al NATO. Într-un interviu acordat publicației POLITICO, ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, a explicat prioritățile Bucureștiului privind înzestrarea militară, securitatea Mării Negre și cooperarea cu aliații, inclusiv posibilitatea transferului unor rachete Patriot către Ucraina.
România susține participarea companiilor americane la programele de finanțare pentru apărare prevăzute în viitorul buget multianual al Uniunii Europene, considerând că accesul la tehnologia militară din Statele Unite este esențial pentru consolidarea capacităților de apărare europene.
Ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, a declarat, într-un interviu acordat publicației POLITICO la Bruxelles, că Uniunea Europeană ar trebui să identifice modalități prin care firmele americane să poată participa la programele europene de înzestrare.
„Avem nevoie de tehnologia americană în Europa și, din perspectiva mea, ar trebui să identificăm modalități de colaborare și de asigurare a prezenței americane”, a afirmat ministrul.
Poziția României intervine în contextul dezbaterilor europene privind viitoarele reguli de finanțare a industriei de apărare. În timp ce Franța susține o politică de achiziții orientată cu precădere către industria europeană, România și Polonia pledează pentru o deschidere mai mare către furnizorii din afara Uniunii.
În prezent, programul SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, limitează la 35% ponderea costurilor componentelor provenite din țări terțe. României i-au fost alocate 16,7 miliarde de euro prin acest mecanism, una dintre cele mai mari alocări din cadrul programului, reamintește publicația.
O dezbatere similară vizează viitorul buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034, care prevede peste 100 de miliarde de euro pentru apărare și sectorul spațial, precum și modificarea regulilor privind achizițiile publice din domeniul apărării.
Ștefan-Radu Oprea consideră că firmele americane ar trebui să aibă acces și la aceste programe, argumentând că acestea dețin tehnologii de vârf. „Au cea mai bună tehnologie și ar fi păcat ca europenii să nu aibă acces la ea”, a declarat ministrul.
România vrea consolidarea prezenței militare americane
Ministrul a abordat și importanța menținerii și chiar a extinderii prezenței militare americane în România. În prezent, aproximativ 1.000 de militari americani se află pe teritoriul țării, iar Bucureștiul și-a exprimat dorința de a crește acest efectiv.
Oprea a declarat că a discutat subiectul în această lună cu subsecretarul american al Apărării pentru Politici, Elbridge Colby, și că România a avansat inclusiv posibilitatea împărțirii costurilor de staționare a trupelor cu partea americană.
„Prezența Statelor Unite, în special pentru România, este importantă”, a subliniat ministrul, făcând referire la amenințările de securitate din regiunea Mării Negre.
Potrivit acestuia, situația de securitate din zonă este îngrijorătoare. Cel puțin 570 de nave au fost atacate în Marea Neagră în acest an, iar România s-a confruntat, de la începutul anului, cu 118 incidente provocate de drone și mine marine în apropierea granițelor. Aviația militară română a fost ridicată de la sol de 96 de ori ca răspuns la astfel de situații.
În acest context, România a solicitat aliaților NATO capabilități suplimentare, inclusiv echipamente antidronă, însă o parte dintre livrări sunt încă în așteptare.
Cooperare regională pentru securitatea Mării Negre
România pregătește, împreună cu Bulgaria, lansarea unui hub maritim susținut de Uniunea Europeană, destinat consolidării supravegherii în Marea Neagră. Potrivit ministrului, acesta ar urma să devină operațional cel târziu la începutul anului viitor. Comisia Europeană a anunțat o finanțare de 50 de milioane de euro pentru acest proiect.
De asemenea, Bucureștiul a convenit cu Ankara și Sofia să consolideze măsurile de avertizare timpurie și coordonarea navală, cooperarea putând conduce în viitor la organizarea unor patrule comune.
În interviul acordat POLITICO, ministrul a vorbit și despre posibilitatea transferării către Ucraina a unor rachete interceptoare Patriot PAC-3 deținute de România, în schimbul unor livrări viitoare din partea Statelor Unite.
România se numără printre cele șapte state europene care dețin aceste sisteme solicitate de Kiev pentru consolidarea apărării antiaeriene.
„În principiu”, România ar putea accepta un asemenea schimb, a afirmat Oprea, precizând că discuțiile se desfășoară cu Ucraina, partenerii europeni și Statele Unite.