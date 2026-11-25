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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan participă joi la reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles. Agenda președintelui
FOTO: Presidency
Publicat25 nov. 2026, 17:38
Actualizat25 nov. 2026, 17:39
Președintele României, Nicușor Dan, va participa joi, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, dar și la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, pe care o va prezida împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni.
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