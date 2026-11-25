Publicat 25 nov. 2026, 17:38 Actualizat 25 nov. 2026, 17:39

Președintele României, Nicușor Dan, va participa joi, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, dar și la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, pe care o va prezida împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni.

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