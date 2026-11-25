„Grupul parlamentar al PNL din Senat a decis sancționarea senatorilor Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu
Senatorii Partidului Național Liberal au decis astăzi, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, sancționarea senatorilor Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu. Senatorii Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost sancționați prin excluderea din grupul senatorial al PNL, iar senatorii Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu prin retragerea din funcțiile de conducere pe care le ocupau în comisiile Senatului României.
Menționăm că sancțiunile decise nu afectează mandatul de senator și nici libertatea de exercitare a acestui mandat.
Sancțiunile au fost emise în urma unor situații repetate în care senatorii menționați au votat ori s-au plasat împotriva hotărârilor și deciziilor stabilite prin vot în cadrul grupului parlamentar liberal din Senat. În evaluarea grupului PNL, prin aceste voturi, Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au favorizat în mod repetat pozițiile PSD, în detrimentul celor asumate de grupul din care făceau parte. În privința lui Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu, pe lângă sancțiunea decisă, s-a aprobat reanalizarea situației lor peste două săptămâni.
Libertatea de opinie și dreptul fiecărui senator de a vota potrivit propriilor convingeri sunt principii care trebuie respectate. Dezbaterea internă este legitimă și necesară, iar opiniile diferite trebuie să poată fi exprimate liber. Însă, odată ce o decizie este adoptată cu majoritate, respectarea acesteia și asumarea regulilor de funcționare ale grupului reprezintă condiții esențiale pentru activitatea parlamentară comună.
Atunci când voturile contrare deciziilor majorității devin repetate, sistematice, funcționarea grupului parlamentar și capacitatea acestuia de a acționa unitar sunt afectate. Apartenența la un grup parlamentar presupune nu doar drepturi individuale, ci și responsabilități.
Cei patru senatori rămân membri ai Partidului Național Liberal, urmând să-și desfășoare în continuare activitatea în Senat ținând cont de sancțiunile primite.”