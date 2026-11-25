Publicat 25 nov. 2026, 10:12 Actualizat 25 nov. 2026, 11:02 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Conflictul din interiorul Partidului Național Liberal se adâncește. Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse din grupul parlamentar PNL de la Senat, în timp ce alți doi oponenți, Mihai Veștea și Sorin Câmpeanu, și-au pierdut funcțiile din comisiile senatoriale, potrivit unui comunicat al partidului. Sancțiunile nu le afectează mandatul de senator, se mai spune în comunicat.

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