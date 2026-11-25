Un scandal de proporții zguduie Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, după ce doi agenți sunt cercetați într-un dosar de cămătărie. Aceștia ar fi profitat de dependența unor colegi de jocurile de noroc și le-ar fi oferit împrumuturi în schimbul unor dobânzi foarte mari. Situația ar fi ajuns atât de departe, încât unii dintre datornici ar fi fost obligați să returneze chiar și dublul sumelor primite.
Potrivit informațiilor din anchetă, cei doi polițiști ar fi pus la punct un sistem prin care ofereau bani împrumut colegilor atrași de jocurile de noroc. Activitatea nu s-ar fi limitat la angajații din aceleași unități, ci ar fi inclus și polițiști din alte localități.
Cei doi agenți își desfășoară activitatea la structurile de poliție din Fărcășești și Țicleni, unde lucrează mai puțin de 20 de polițiști. Anchetatorii suspectează că împrumuturile acordate în mod repetat ar fi devenit o adevărată afacere, din care cei implicați obțineau câștiguri importante.
Cum a ieșit la iveală presupusa rețea de cămătărie din Poliția Gorj
Dosarul ar fi fost declanșat după ce unul dintre polițiștii care apelaseră la împrumuturi ar fi reclamat situația la Parchet. Acesta ar fi primit 4.000 de lei, însă, ulterior, i s-ar fi cerut să înapoieze o sumă de două ori mai mare.
Plângerea a atras atenția procurorilor, care au început să verifice modul în care erau acordați banii și condițiile impuse celor care se împrumutau.
Potrivit procurorului Ionel-Lucian Brâncuș, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, probele strânse până în acest moment indică un volum considerabil al tranzacțiilor.
„Până acum, din probele pe care le-am administrat, rezultă că ar fi suma acordată ca împrumut de 200.000 de lei, la care s-au perceput dobânzi în valoare de aproximativ 60.000 de lei”, a declarat acesta.
Ancheta internă a început în 2026. Ce spune IPJ Gorj
Verificările în acest caz au fost demarate la începutul anului 2026, după ce polițiștii responsabili de controlul intern au identificat indicii care au impus declanșarea cercetărilor.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au confirmat că dosarul a pornit în urma sesizării din oficiu a structurilor de control.
„Cercetările în această cauză au debutat la începutul anului 2026, când polițiști cu atribuții de control intern s-au sesizat din oficiu”, a precizat Miruna Prejbeanu, reprezentantă a IPJ Gorj, arată observatornews.ro
Dependența de jocurile de noroc, una dintre cauzele care au dus la acumularea datoriilor
În primele șase luni ale anului trecut, românii au cheltuit aproximativ 5,5 miliarde de lei pe pariuri sportive, loterii și jocuri de cazino online.
Deși sunt vizați de anchetă, cei doi agenți își vor continua activitatea în cadrul Poliției până la finalizarea cercetărilor, potrivit informațiilor prezentate în acest caz.
Anchetatorii continuă să administreze probe pentru a stabili întreaga activitate presupus infracțională, numărul persoanelor implicate și valoarea exactă a sumelor oferite cu împrumut.
Până la o decizie definitivă a instanței, cei doi polițiști beneficiază de prezumția de nevinovăție.