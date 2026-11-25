Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 nov. 2026, 16:14

Un scandal de proporții zguduie Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, după ce doi agenți sunt cercetați într-un dosar de cămătărie. Aceștia ar fi profitat de dependența unor colegi de jocurile de noroc și le-ar fi oferit împrumuturi în schimbul unor dobânzi foarte mari. Situația ar fi ajuns atât de departe, încât unii dintre datornici ar fi fost obligați să returneze chiar și dublul sumelor primite.

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