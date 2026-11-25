19 parlamentari PNL îl acuză pe Bolojan de șantaj și conducere autocratică după excluderea lui Mihail Veștea, Sorin Cîmpeanu, a Nicoletei Pauliuc și Monicăi Anisie
Revoltă în PNL
Un grup de 19 parlamentari liberali îi reproșează lui Ilie Bolojan că folosește sancțiunile pentru a-și îndepărta contestatarii din partid. Semnatarii cer revenirea asupra măsurilor luate împotriva Nicoletei Pauliuc, Monicăi Anisie, lui Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu și solicită o dezbatere privind direcția politică a PNL.
Un grup format din 19 parlamentari liberali îi cere lui Ilie Bolojan să renunțe la sancțiunile aplicate colegilor Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu. Într-un comunicat comun, semnatarii condamnă modul în care liderul PNL conduce partidul și susțin că măsurile luate împotriva celor patru reprezintă o nouă etapă a conflictului intern.
Reacția vine după ce Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte al PNL, și Monica Anisie, fost ministru al Educației, au fost excluse din grupul liberal de la Senat. În același timp, senatorii Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu au fost înlăturați din funcțiile de conducere pe care le ocupau în comisiile Senatului.
Cei 19 parlamentari consideră că nu este vorba despre o simplă dispută cu patru membri ai partidului, ci despre felul în care este exercitată conducerea formațiunii. Ei îl acuză pe Bolojan că îi sancționează pe cei care își exprimă dezacordul față de deciziile sale și susțin că disciplina de vot este invocată doar atunci când îi convine conducerii.
Liberalii susțin că disciplina de vot este aplicată selectiv
Semnatarii comunicatului contestă justificarea folosită pentru excluderea Nicoletei Pauliuc și a Monicăi Anisie. Aceștia afirmă că alți parlamentari care nu au votat Guvernul Niculescu, solicitat de Ilie Bolojan, nu au fost sancționați.
În opinia lor, diferența de tratament demonstrează că disciplina de vot este utilizată selectiv, iar adevărata miză ar fi îndepărtarea celor care îl contestă pe liderul PNL. Parlamentarii descriu excluderea celor două senatoare drept o sancțiune discriminatorie și acuză conducerea de aplicarea unui standard dublu în funcție de opiniile politice ale membrilor.
Acuzații de șantaj după procesele intentate conducerii PNL
Un alt reproș adus lui Ilie Bolojan vizează presiunile pe care, potrivit semnatarilor, le-ar fi exercitat asupra unor membri ai partidului pentru ca aceștia să renunțe la acțiunile deschise în instanță împotriva unor decizii ale conducerii.
Parlamentarii susțin că, pe 8 noiembrie, li s-ar fi transmis un ultimatum: fie își retrag procesele, fie riscă să fie excluși din grupurile parlamentare ale PNL. Ei afirmă că instanțele le-au admis cererile în toate dosarele respective și au suspendat deciziile contestate, invocând motive de legalitate.
În comunicat, parlamentarii îl acuză pe liderul PNL că transformă disputele juridice privind legalitatea unor decizii într-o confruntare politică, în care cei care apelează la instanțe riscă să fie eliminați din partid.
Nemulțumiri privind colaborarea cu USR și direcția partidului
Dincolo de sancțiunile recente, semnatarii susțin că problema de fond este direcția în care Ilie Bolojan conduce PNL. Ei reclamă lipsa unei dezbateri suficient de clare în interiorul formațiunii despre colaborarea cu USR, limitele acestei alianțe și efectele asupra identității liberale a partidului.
Parlamentarii afirmă că PNL are propria istorie, propriile valori și propriul electorat, iar diferențele de opinie nu ar trebui să ducă la tratarea celor care contestă conducerea drept adversari ai partidului.
Aceștia reproșează conducerii și modul în care sunt distribuite funcțiile politice. În opinia lor, liberalii care au muncit ani la rând pentru partid, au câștigat alegeri și au construit organizații locale sunt îndepărtați, în timp ce persoane care nu au contribuit la dezvoltarea PNL sau chiar au luptat împotriva formațiunii sunt promovate rapid în poziții de conducere, atât în partid, cât și în Guvern.
Semnatarii susțin că nemulțumirea din interiorul PNL este mult mai amplă decât pare și că aceasta privește atât felul în care sunt tratați membrii care au obținut rezultate electorale, cât și promovarea unor persoane pe care le consideră insuficient legate de partid.
Ce solicită cei 19 parlamentari liberali
În comunicat, cei 19 parlamentari cer anularea sancțiunilor aplicate celor patru colegi, respectarea legii, a statutului PNL și a regulamentelor parlamentare. De asemenea, solicită organizarea unei dezbateri reale despre orientarea politică și ideologică a formațiunii.
Aceștia avertizează că unitatea partidului nu poate fi obținută prin eliminarea membrilor care au opinii diferite și subliniază că PNL este mai vechi decât orice conducere și mai important decât orice președinte de partid.
Semnatarii transmit că nu vor accepta ca presiunile reclamate să își producă efectele și anunță că vor folosi toate instrumentele statutare și legale pentru a-și susține poziția, atât pe plan politic, cât și instituțional.
Cine sunt parlamentarii care au semnat comunicatul
Documentul este semnat de 19 parlamentari PNL, deputați și senatori:
Andrei Alexandru-Ioan, deputat
Anisie Monica-Cristina, senator
Baciu Romică-Andrei, deputat
Bode Lucian Nicolae, deputat
Cîmpeanu Sorin-Mihai, senator
Culeafă Mihai, deputat
Gorghiu Alina-Ștefania, deputat
Iordache Ion, deputat
Matei Aneta, deputat
Mititelu Eduard-Tatian, deputat
Pandea Ciprian, deputat
Pauliuc Nicoleta, senator
Predoiu Marian-Cătălin, senator
Prișcă Răzvan Sorin, deputat
Rusu Sebastian-Mihai, deputat
Scarlat George, deputat
Stroe Ionuț-Marian, deputat
Teslariu Andrei-Ionuț, deputat
Veștea Mihail, senator
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