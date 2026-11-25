Publicat 25 nov. 2026, 20:24 Actualizat 25 nov. 2026, 20:37

Un grup de 19 parlamentari liberali îi reproșează lui Ilie Bolojan că folosește sancțiunile pentru a-și îndepărta contestatarii din partid. Semnatarii cer revenirea asupra măsurilor luate împotriva Nicoletei Pauliuc, Monicăi Anisie, lui Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu și solicită o dezbatere privind direcția politică a PNL.

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