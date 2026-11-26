Președintele Nicușor Dan participă joi, 26 noiembrie, a Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, unde vor fi discutate teme importante pentru viitorul Uniunii Europene. Șeful statului va lua parte și la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, pe care o prezidează împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Înaintea întâlnirilor, președintele a discutat cu reprezentanții mai multor ministere și a agreat poziția României în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al UE pentru perioada 2028-2034.
Potrivit agendei oficiale publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va participa, de la ora 10:15, la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, organizată în clădirea Europa din Bruxelles. Întâlnirea este prezidată de România și Italia, prin președintele Nicușor Dan și președinta Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Giorgia Meloni.
Astfel, de la ora 11:00, șeful statului va lua parte la reuniunea extraordinară a Consiliului European. Agenda sa mai include participarea la reuniunea Euro Summit în format incluziv, la reuniunea Consiliului European cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precum și la un dejun de lucru în format UE-27.
Nicușor Dan a agreat poziția României pentru negocierile privind bugetul UE 2028-2034
În pregătirea reuniunii de la Bruxelles, președintele a avut miercuri, 25 noiembrie, o discuție cu reprezentanții ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii. În cadrul întâlnirii a fost analizată și stabilită poziția României în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.
Nicușor Dan a precizat că pregătirea poziției României a inclus și o consultare publică organizată la Administrația Prezidențială, la care au participat reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic și alte părți interesate.
România vrea o alocare consistentă din viitorul buget european
Șeful statului a subliniat, totodată, că România va face, împreună cu Guvernul și ceilalți actori relevanți, toate demersurile necesare pentru a obține o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european și resursele necesare pentru susținerea priorităților de dezvoltare.
Nicușor Dan a reiterat susținerea României pentru un buget european ambițios, care să răspundă provocărilor actuale și viitoare ale Uniunii. În același timp, autoritățile analizează propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale UE.
Președintele a avertizat că negocierile din cadrul Consiliului European vor fi dificile și a subliniat importanța solidarității și a unei viziuni comune între statele membre.