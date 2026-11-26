Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 nov. 2026, 08:02

Președintele Nicușor Dan participă joi, 26 noiembrie, a Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, unde vor fi discutate teme importante pentru viitorul Uniunii Europene. Șeful statului va lua parte și la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, pe care o prezidează împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Înaintea întâlnirilor, președintele a discutat cu reprezentanții mai multor ministere și a agreat poziția României în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al UE pentru perioada 2028-2034.

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