Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost ministru al Familiei, Egalității și Șanselor, a anunțat joi, 26 noiembrie, că a discutat cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, despre sănătatea femeilor, infertilitate și declinul demografic din Uniunea Europeană. În cadrul întâlnirii, aceasta a solicitat sprijin pentru înființarea unui Fond european dedicat demografiei, fertilității și îmbătrânirii active, precum și pentru facilitarea accesului cuplurilor infertile la finanțare europeană pentru proceduri medicale inovatoare.
Potrivit mesajului publicat joi, 26 noiembrie, pe Facebook, Gabriela Firea i-a prezentat Robertei Metsola conceptul de sănătate a femeilor „15/35/55”, care vizează trei categorii de vârstă: adolescente, femei adulte și senioare.
Europarlamentarul a explicat că propunerea face parte dintr-un plan de acțiune lansat pe 11 noiembrie, la Bruxelles, prin care urmărește susținerea sănătății femeilor și sprijinirea cuplurilor care se confruntă cu infertilitatea.
Gabriela Firea a precizat că a solicitat sprijinul președintei Parlamentului European pentru înființarea unui fond european care să susțină măsurile privind demografia, fertilitatea și îmbătrânirea activă.
Ce măsuri propune Gabriela Firea pentru accesul egal al femeilor la servicii medicale în UE?
Un alt subiect abordat în discuția cu Roberta Metsola a fost accesul femeilor la prevenție, diagnosticare timpurie și tratament, indiferent de vârstă, țara în care locuiesc sau posibilitățile financiare.
Gabriela Firea a menționat în mesajul său afecțiunile cardiologice, oncologice și hormonale, precum și problemele de sănătate cauzate de stres, subliniind necesitatea unor șanse egale pentru toate femeile din Uniunea Europeană.
Europarlamentarul a subliniat că sănătatea femeilor și a copiilor ar trebui să devină o prioritate la nivel european și a susținut că investițiile în acest domeniu contribuie la echilibrul familiilor și la susținerea generațiilor viitoare.
Ce cadou simbolic i-a oferit Gabriela Firea președintei Parlamentului European
În cadrul întâlnirii de la Bruxelles, Gabriela Firea i-a oferit președintei Parlamentului European o ie tradițională românească, înaintea Zilei Naționale a României, sărbătorită pe 1 Decembrie.
Potrivit europarlamentarului, gestul a avut și o semnificație simbolică, ia reprezentând tradiția, jertfa, iubirea, armonia și pacea. Firea a amintit că Roberta Metsola este mama a patru băieți.