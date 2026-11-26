Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 nov. 2026, 08:20

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost ministru al Familiei, Egalității și Șanselor, a anunțat joi, 26 noiembrie, că a discutat cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, despre sănătatea femeilor, infertilitate și declinul demografic din Uniunea Europeană. În cadrul întâlnirii, aceasta a solicitat sprijin pentru înființarea unui Fond european dedicat demografiei, fertilității și îmbătrânirii active, precum și pentru facilitarea accesului cuplurilor infertile la finanțare europeană pentru proceduri medicale inovatoare.

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