Un tânăr în vârstă de 18 ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce s-a filmat în timp ce conducea fără permis pe drumurile publice, în județul Bacău. Imaginile au ajuns în atenția oamenilor legii, care au demarat verificări și au stabilit că acesta s-a urcat la volan pe străzile unei localități din județ.
Cazul este cu atât mai grav cu cât tânărul nu se află la prima abatere de acest fel. Potrivit informațiilor confirmate de polițiști pentru presă, acesta era deja cercetat într-un dosar penal, deschis în octombrie 2025, tot pentru conducere fără drept.
Tânărul s-a filmat în timp ce conducea fără permis
Polițiștii au intrat în posesia imaginilor în care tânărul apare conducând un autoturism pe drumurile publice, deși nu deține permis de conducere. În urma verificărilor, oamenii legii au identificat persoana și au stabilit împrejurările în care s-a produs fapta.
În urma administrării probatoriului, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.
Cercetat și după ce a condus băut și a provocat un accident
Ancheta scoate la iveală și un episod anterior, petrecut în octombrie 2025. La acel moment, tânărul s-ar fi urcat la volan după ce consumase băuturi alcoolice, iar ulterior a pierdut controlul mașinii.
Autoturismul a lovit un stâlp și un alt vehicul care era parcat. În urma acestui incident, tânărul a intrat în atenția polițiștilor și a devenit subiectul unei anchete penale.
Faptul că a fost surprins din nou conducând fără permis ridică noi probleme pentru anchetatori, care continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.
Tânărul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.