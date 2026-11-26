Publicat 26 nov. 2026, 09:15 Sursă Realitatea PLUS

Un tânăr în vârstă de 18 ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce s-a filmat în timp ce conducea fără permis pe drumurile publice, în județul Bacău. Imaginile au ajuns în atenția oamenilor legii, care au demarat verificări și au stabilit că acesta s-a urcat la volan pe străzile unei localități din județ.

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