Președintele AUR, George Simion, le-a cerut miercuri parlamentarilor PNL și USR să susțină o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, dându-le termen până pe 7 decembrie să decidă dacă vor vota pentru demiterea întregului Executiv.
George Simion: ”Poate vă gândiți să votați și împotriva Guvernului!”
Reacția liderului AUR a venit la scrut timp după ce moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost adoptată miercuri de plenul Camerei Deputaților, cu 151 de voturi pentru, 91 împotrivă și 17 abțineri. Parlamentarii AUR au votat în favoarea moțiunii, în timp ce UDMR a anunțat că se va abține.
Adoptarea moțiunii simple nu duce însă automat la demiterea ministrului Sănătății. Alexandru Rogobete poate rămâne în funcție, în ciuda votului din Camera Deputaților. O eventuală revocare a acestuia depinde de decizia premierului Luca Niculescu.
Alexandru Rogobete, atac dur la adresa PNL și USR: „Moţiunea este lipsită de substanţă, viziune şi sens”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat miercuri un atac dur la adresa parlamentarilor PNL și USR, în timpul dezbaterii moțiunii simple depuse împotriva sa. Acesta susține că inițiatorii moțiunii sunt mai interesați să câștige capital electoral decât să contribuie la stabilitatea sistemului sanitar. Rogobete a afirmat că textul moțiunii nu demonstrează nicio abatere administrativă care să justifice demersul celor două partide.
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății:
Trebuie să recunosc că pentru o secundă am crezut că sunt într-o sală de circ. Apoi, brusc, mi-am adus aminte că se află USR-ul în sală şi unde este USR-ul nu poate fi decât circ. Daţi-mi, vă rog, voie să fac câteva constatări. Am luat notă asupra textului moţiunii simple împotriva mea şi m-am bucurat să constat că, dincolo de retorica politică, dincolo de atacurile la persoană şi de interpretările greşite ale dumneavoastră, nu este demonstrată nicio abatere administrativă a mea care să justifice această moţiune.
Ministrul le-a amintit parlamentarilor PNL că, în perioada 2023-2024, când liberalii se aflau la guvernare alături de PSD, mulți dintre aceștia i-au solicitat sprijin pentru realizarea unor proiecte locale în domeniul sănătății. Rogobete susține că i-a ajutat de fiecare dată, indiferent de apartenența politică. Totodată, acesta i-a acuzat pe inițiatorii moțiunii că se folosesc de suferința pacienților și de problemele sistemului medical pentru a-și atinge obiectivele politice.
Alexandru Rogobete a avertizat că acțiunile celor două partide riscă să afecteze încrederea oamenilor în sistemul de sănătate, în personalul medical și în instituțiile statului. În opinia ministrului, consecințele acestui comportament ar putea fi resimțite pe termen lung, chiar și după încheierea dezbaterilor asupra moțiunii. Acesta le-a reproșat parlamentarilor că vin cu atacuri politice în loc să propună soluții pentru problemele din sănătate.
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății:
Moţiunea este lipsită de substanţă, viziune şi sens, similar cu guvernările pe care le-aţi avut la Ministerul Sănătăţii şi despre care o să vorbim pe rând. V-aţi cocoţat pe drama personală a oamenilor aflaţi în suferinţă, a unor pacienţi care suferă pentru a puncta politic. Ce poate fi mai puţin empatic decât asta? Dar nu mai este o întâmplare. Este un instinct de bază a celor de la USR şi al USR-iştilor din PNL.