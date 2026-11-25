Publicat 25 nov. 2026, 18:17 Actualizat 25 nov. 2026, 18:19 Sursă Realitatea PLUS

Președintele AUR, George Simion, le-a cerut miercuri parlamentarilor PNL și USR să susțină o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, dându-le termen până pe 7 decembrie să decidă dacă vor vota pentru demiterea întregului Executiv.

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