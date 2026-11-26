Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 nov. 2026, 12:47

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat la Palatul Cotroceni la aniversarea a 80 de ani de UNICEF în lume și a 35 de ani de parteneriat cu România. Evenimentul „Alege un viitor mai bun pentru copii“ a fost organizat de Administrația Prezidențială și UNICEF, în cadrul proiectului „România în Lumină“.

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