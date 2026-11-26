„Astăzi, la Palatul Cotroceni, am participat la un moment important: aniversarea a 80 de ani de UNICEF la nivel mondial și a 35 de ani de prezență și parteneriat UNICEF în România. Pentru Ministerul Sănătății, UNICEF a fost și rămâne un partener important în construirea unui sistem de sănătate care pune accent pe prevenție și pe protejarea sănătății copiilor. În acești ani, am dezvoltat împreună proiecte și programe care au făcut diferența în viața multor familii: de la sănătatea mamei și a copilului, vaccinare și servicii medicale comunitare integrate, până la prevenirea problemelor de sănătate mintală și sprijinirea adolescenților. Cred că una dintre cele mai importante schimbări pe care trebuie să le facem este să trecem de la un sistem care intervine atunci când apare boala la unul care previne, identifică riscurile din timp și ajunge la oameni acolo unde au cea mai mare nevoie de sprijin. Prevenția nu este doar o politică de sănătate, ci o investiție în viitorul copiilor noștri și în viitorul României. Le mulțumesc reprezentanților UNICEF pentru parteneriatul și încrederea construite în acești 35 de ani, precum și Administrației Prezidențiale și doamnei Mirabela Grădinaru pentru implicare și susținerea acordată proiectelor dedicate sănătății și bunăstării copiilor. Avem responsabilitatea să continuăm ceea ce am construit și să transformăm fiecare parteneriat într-un rezultat concret pentru oameni. Pentru că sănătatea copiilor de astăzi înseamnă România de mâine!”