Publicat 26 nov. 2026, 21:52 Actualizat 26 nov. 2026, 21:53 Sursă Realitatea PLUS

Președintele AUR, George Simion, a declarat joi seară, în județul Vâlcea, că este „mai hotărât ca oricând” să îi tragă la răspundere pe cei pe care îi consideră responsabili pentru situația actuală din România. Declarațiile au fost făcute în contextul dosarului penal în care liderul AUR susține că a devenit inculpat în urma unor afirmații din martie 2025. Simion a acuzat că este vizat de „poliția politică” și a afirmat că va continua să vorbească public despre ceea ce consideră a fi abuzuri și nedreptăți.

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