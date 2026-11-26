Anca Alexandrescu a lansat acuzații dure la adresa liderului AUR, George Simion, susținând că acesta ar fi fost transformat într-un fals simbol al opoziției și că dosarul în care este vizat ar contribui la construirea imaginii sale de victimă a sistemului. Jurnalista a avansat inclusiv teoria potrivit căreia AUR și USR ar fi fost create de sistem pentru a servi unor interese politice.
Într-o intervenție televizată, Anca Alexandrescu a criticat atât comportamentul public al lui George Simion, cât și modul în care partidul s-a mobilizat în contextul situației acestuia. Totodată, ea a făcut o paralelă cu situația lui Călin Georgescu, despre care spune că ar fi fost supus unui tratament diferit din partea autorităților.
Anca Alexandrescu: Dosarul lui George Simion - o „glumă”
Jurnalista consideră că dosarul în care este vizat liderul AUR nu ar reprezenta un motiv pentru victimizarea acestuia și susține că situația ar face parte dintr-un scenariu mai amplu, prin care George Simion ar fi promovat drept principalul reprezentant al opoziției.
Acuzații privind mobilizarea AUR și protestele pentru Călin Georgescu
Anca Alexandrescu a vorbit și despre diferența de mobilizare a susținătorilor AUR în cazul lui George Simion, comparativ cu manifestațiile organizate în sprijinul lui Călin Georgescu. Aceasta a criticat modul în care s-ar fi desfășurat protestele și a sugerat că liderul AUR ar fi avut un rol în limitarea mobilizării pentru fostul candidat la prezidențiale.
Jurnalista a susținut că George Simion ar trebui să răspundă și la alte întrebări legate de activitatea partidului, invocând finanțările AUR și modul în care ar fi colectate și utilizate datele cetățenilor.
Anca Alexandrescu susține că George Simion ar fi făcut înțelegeri cu sistemul
Un alt subiect abordat a fost relația pe care liderul AUR ar avea-o, în opinia Ancăi Alexandrescu, cu structurile de putere. Aceasta a amintit mai multe momente politice, printre care perioada în care Ilie Bolojan a rămas premier interimar și protestele organizate în sprijinul lui Călin Georgescu.
Aceste afirmații reprezintă opiniile și acuzațiile formulate de Anca Alexandrescu în emisiune, fără ca ele să constituie, prin ele însele, dovezi ale unor înțelegeri politice.
Acuzații privind casele construite de AUR la Pechea
În aceeași intervenție, Anca Alexandrescu a anunțat că intenționează să verifice personal informațiile potrivit cărora trei dintre cele cinci case construite de AUR la Pechea ar fi ocupate de lideri locali ai partidului.
„AUR și USR au fost create tot de sistem”, susține Anca Alexandrescu
Cea mai dură afirmație a Ancăi Alexandrescu a vizat chiar originea unor formațiuni politice din România. Jurnalista a susținut că atât AUR, cât și USR ar fi fost create de sistem și utilizate în funcție de interesele celor aflați la putere. În acest context, ea a făcut referire și la Florian Coldea.
Afirmațiile sale deschid din nou discuția despre presupusele influențe ale unor structuri de putere asupra partidelor politice, însă acuzațiile privind implicarea lui Florian Coldea în crearea AUR nu sunt demonstrate prin declarația televizată.
Ce spune Anca Alexandrescu despre viitorul politic al lui George Simion
Întrebată dacă evenimentele recente ar putea însemna sfârșitul carierei politice a lui George Simion, Anca Alexandrescu a afirmat că evoluția liderului AUR va depinde de interesele sistemului. Ea l-a comparat cu Victor Ponta, despre care a spus că ar fi revenit sau ar fi dispărut din prim-plan în funcție de interesele politice ale momentului.
În final, Anca Alexandrescu a reluat teoria potrivit căreia scena politică ar putea fi pregătită pentru apariția sau promovarea unui partid suveranist și naționalist care să susțină actuala putere în perspectiva alegerilor din 2028.