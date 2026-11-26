Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 26 nov. 2026, 17:54

Un conflict între doi vecini din Galați a ajuns în instanță, după ce unul dintre bărbați a reclamat că este denigrat, supravegheat și amenințat cu arma. Judecătoria Galați a respins cererea de ordin de protecție, iar probele administrate au cântărit decisiv.

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