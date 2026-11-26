Un gălățean a cerut ordin de protecție împotriva vecinului pentru că îl bârfea și îl amenința. Judecătorii au avut o serie de obiecții
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Un conflict între doi vecini din Galați a ajuns în instanță, după ce unul dintre bărbați a reclamat că este denigrat, supravegheat și amenințat cu arma. Judecătoria Galați a respins cererea de ordin de protecție, iar probele administrate au cântărit decisiv.
Un conflict care mocnea între doi vecini din Galați a ajuns în fața judecătorilor, după ce unul dintre bărbați a solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva celuilalt. Reclamantul a cerut ca vecinul să fie obligat să păstreze distanța față de locuința și locul său de muncă, să nu îl contacteze în niciun fel și să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere.
Judecătoria Galați a respins însă solicitarea, considerând că acuzațiile prezentate nu au fost susținute de probe suficiente pentru a demonstra existența unei stări de pericol.
Bărbatul care a solicitat protecția instanței a susținut că vecinul său îi afectează reputația în comunitate, vorbindu-l de rău în discuțiile cu alte persoane. Acesta a reclamat și că ar fi supravegheat prin intermediul unor camere video, dar și că ar fi primit amenințări grave, scrie lege.news.
Potrivit relatării cazului, reclamantul a afirmat că vecinul l-ar fi amenințat că va folosi o armă de foc împotriva lui și a familiei sale. În aceste condiții, a considerat necesară intervenția instanței pentru a împiedica apropierea și contactarea sa de către celălalt bărbat.
Ce au descoperit judecătorii în probele depuse de cei doi vecini
Analiza documentelor și a probelor prezentate în proces nu a confirmat însă toate acuzațiile formulate de reclamant. Instanța a constatat că între cei doi exista într-adevăr o relație conflictuală și că ambii aveau obiceiul să se vorbească de rău în discuțiile purtate cu alte persoane.
Acest comportament nu a fost însă suficient pentru a demonstra că unul dintre vecini reprezenta un pericol pentru viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea celuilalt.
Mai mult, acuzațiile referitoare la supravegherea prin camere video și la amenințarea cu folosirea unei arme de foc nu au fost dovedite în fața instanței. Prin urmare, judecătorii nu au identificat elemente concrete care să justifice instituirea măsurilor restrictive solicitate.
Defăimarea în cadrul comunității locale nu poate reprezenta, prin ea însăși, un temei suficient pentru emiterea unui ordin de protecție. Pentru aplicarea unei asemenea măsuri este necesar ca situația prezentată să îndeplinească cerințele prevăzute de lege, iar existența unui conflict între vecini nu înseamnă automat că unul dintre aceștia se află în pericol.
În ce condiții poate fi obținut un ordin de protecție împotriva unui vecin
Legea nr. 26/2024 reglementează posibilitatea emiterii unui ordin de protecție și în cazul actelor de violență comise în afara relațiilor de familie. Astfel, o persoană poate solicita intervenția instanței atunci când viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea îi sunt puse în pericol prin asemenea fapte.
Legislația nu se referă exclusiv la agresiunile fizice. În funcție de împrejurări și de probele existente, pot fi luate în considerare și amenințările de natură să provoace o stare de temere, precum și supravegherea repetată a unei persoane.
Printre măsurile care pot fi dispuse de instanță se numără obligarea presupusului agresor să păstreze o anumită distanță față de victimă, locuința sau locul de muncă al acesteia, interzicerea oricărui contact și purtarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.
Aceste restricții nu se aplică însă automat în urma unei reclamații. Instanța trebuie să analizeze situația concretă, gravitatea faptelor reclamate și probele administrate, pentru a stabili dacă există o stare de pericol care justifică intervenția.
În cazul de la Galați, acuzațiile privind amenințările cu arma și supravegherea nu au fost confirmate, iar schimburile de vorbe denigratoare dintre cei doi vecini nu au demonstrat, în opinia judecătorilor, îndeplinirea condițiilor legale pentru emiterea ordinului de protecție.
Neînțelegerile și conflictele dintre vecini pot fi soluționate și prin alte instrumente juridice, însă măsurile speciale prevăzute de Legea nr. 26/2024 presupun existența unor acte de violență și a unui pericol care trebuie demonstrate.
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