Publicat 27 nov. 2026, 07:25 Actualizat 27 nov. 2026, 08:16

Vicepremierul Marian Neacșu desființează măsurile lui Bolojan și spune că acum PSD își a sumă cele mai grele reforme din istoria României cu riscul de a pierde electorat. Este vorba despre reforma administrativ-teritorială, despre care Marian Neacșu spune că nu se face prin concediere, ci prin eficientizarea statului.

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