Vicepremierul Marian Neacșu desființează măsurile lui Bolojan și spune că acum PSD își a sumă cele mai grele reforme din istoria României cu riscul de a pierde electorat. Este vorba despre reforma administrativ-teritorială, despre care Marian Neacșu spune că nu se face prin concediere, ci prin eficientizarea statului.
Marian Neacșu: Reforma administrației nu trebuie să însemne concedieri
Vicepremierul Marian Neacșu afirmă că reforma administrativă trebuie să urmărească eficientizarea aparatului de stat, nu simpla reducere a personalului prin concedieri. Acesta admite că măsurile care urmează ar putea avea un cost electoral pentru PSD, însă consideră că actuala organizare administrativă nu mai poate fi menținută în forma actuală.
Potrivit vicepremierului, o reformă reală presupune construirea unor mecanisme administrative prin care instituțiile să funcționeze mai eficient, cu mai puține structuri redundante și cu un număr mai mic de angajați.
PSD vrea comasarea serviciilor administrative
Marian Neacșu a dat ca exemplu serviciile de contabilitate și juridice existente în mai multe instituții teritoriale ale aceluiași minister. În opinia sa, acestea ar putea fi reorganizate într-un sistem centralizat, care să deservească mai multe structuri administrative.
Astfel, direcția susținută de Neacșu vizează reducerea suprapunerilor instituționale și reorganizarea structurilor teritoriale, astfel încât aceleași servicii să nu fie asigurate separat de fiecare instituție.
Un alt argument invocat de vicepremier în favoarea reformei administrativ-teritoriale este situația financiară a comunelor din România. Marian Neacșu susține că majoritatea acestora nu reușesc să genereze venituri suficiente pentru a-și acoperi cheltuielile de funcționare.
Vicepremierul a atras atenția și asupra numărului mare de localități cu populație redusă, oferind câteva cifre privind comunele care au sub 1.000, respectiv sub 700-800 de locuitori:
Avem 476 de comune, dacă nu mă înșel, sub 1.000 de locuitori sau sub 1.500 de locuitori. Cred că sunt vreo 100 și ceva care au sub 700-800; în fiecare județ sunt câteva.
Marian Neacșu dezvăluie cât a economisit, de fapt, reforma lui Bolojan
Vicepremierul a făcut referire și la rezultatele reformei administrative promovate de guvernul anterior, despre care susține că ar fi urmărit economii bugetare de aproximativ 3,6 miliarde de lei. Potrivit informațiilor pe care le-a primit de la Ministerul Finanțelor, suma economisită efectiv ar fi fost însă mult mai mică.