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Politica· 1 min citire
Culisele relației dintre Simion și avocatul său. Oamenii controversați din jurul liderului AUR
Publicat26 nov. 2026, 22:51
Actualizat26 nov. 2026, 22:56
SursăRealitatea PLUS
Avocatul fraților Tate, creditorul lui George Simion și apărătorul liderului AUR în dosarul de la Parchetul General. Alexandru Rîșniță este omul care l-a însoțit pe George Simion la audieri, însă relația dintre cei doi depășește sfera profesională.
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