Publicat 26 nov. 2026, 22:51 Actualizat 26 nov. 2026, 22:56 Sursă Realitatea PLUS

Avocatul fraților Tate, creditorul lui George Simion și apărătorul liderului AUR în dosarul de la Parchetul General. Alexandru Rîșniță este omul care l-a însoțit pe George Simion la audieri, însă relația dintre cei doi depășește sfera profesională.

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