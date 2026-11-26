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ExclusivPolitica· 2 min citire
Anca Alexandrescu, despre dosarul lui George Simion: „Sistemul îl are la mână cu altele mult mai grele”. Ce scenariu se pregătește pentru 2028
Anca Alexandrescu, despre planul din spatele dosarului lui George Simion
Publicat26 nov. 2026, 21:50
SursăRealitatea PLUS
Anca Alexandrescu a comentat audierea lui George Simion la Parchet și susține că liderul AUR ar putea fi împins în rolul de martir al mișcării suveraniste. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a vorbit și despre un posibil scenariu politic pentru alegerile din 2028.
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