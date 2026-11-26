Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 nov. 2026, 15:27

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre plafonarea adaosului comercial, diferențele de preț dintre produsele românești și cele din import, dar și despre practicile comerciale pe care le consideră neloiale față de producătorii autohtoni. Oficialul a anunțat constituirea unui grup de lucru la Ministerul Agriculturii, împreună cu reprezentanții Consiliului Concurenței, pentru analizarea acestor probleme.

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