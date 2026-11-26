Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre plafonarea adaosului comercial, diferențele de preț dintre produsele românești și cele din import, dar și despre practicile comerciale pe care le consideră neloiale față de producătorii autohtoni. Oficialul a anunțat constituirea unui grup de lucru la Ministerul Agriculturii, împreună cu reprezentanții Consiliului Concurenței, pentru analizarea acestor probleme.
Florin Barbu susține că produsele românești sunt dezavantajate pe rafturile magazinelor, în condițiile în care adaosul comercial aplicat acestora poate ajunge la 100%, în timp ce pentru produsele din import acesta se situează la 18-20%.
Florin Barbu anunță un grup de lucru la Ministerul Agriculturii
Ministrul Agriculturii a precizat că a solicitat înființarea unui grup de lucru care să analizeze practicile comerciale din piață. Discuțiile vor avea loc la Ministerul Agriculturii, în colaborare cu președintele Consiliului Concurenței.
Florin Barbu a subliniat că nu urmărește intervenția statului în mecanismele pieței, ci asigurarea unor condiții echitabile pentru producătorii români și pentru cei din Uniunea Europeană.
Cum vrea ministrul Agriculturii să schimbe raportul de forțe dintre producători și retaileri
Oficialul consideră că eliminarea practicilor comerciale neloiale ar putea permite o distribuire mai echilibrată a profitului pe întregul lanț alimentar, de la fermier și procesator până la magazinele de retail.
Acesta a susținut că retailerii ar trebui să acorde o atenție mai mare produselor autohtone și să asigure un adaos comercial corect pentru fiecare verigă a lanțului de producție.
Florin Barbu: România a devenit exportator de lapte brut
În intervenția sa la Realitatea PLUS, ministrul Agriculturii a vorbit și despre investițiile realizate în zootehnie, susținând că sprijinul acordat fermierilor a contribuit la creșterea competitivității producției românești.
Florin Barbu a amintit investițiile din sectorul avicol, apicol și din producția de lapte, dar și măsurile pentru dezvoltarea sistemelor de irigații și a capacităților de depozitare.
Acesta a susținut că România exportă în prezent o parte importantă din producția de lapte brut.
Ministrul Agriculturii acuză pierderi de 1,3 miliarde de lei la buget după concedierile din industria alimentară
Florin Barbu a atras atenția și asupra situației din industria alimentară, susținând că în ultimele șase luni peste 31.000 de angajați au fost concediați. Potrivit ministrului, aceste disponibilizări au consecințe directe asupra veniturilor bugetare.
Ministrul a explicat și legătura dintre producția internă, creșterea PIB-ului și capacitatea statului de a-și susține datoria publică, argumentând că dezvoltarea producției românești reprezintă un factor important pentru economia națională.