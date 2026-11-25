Publicat 25 nov. 2026, 18:47 Actualizat 25 nov. 2026, 18:56

Todd Boehly a semnat un acord pentru preluarea activelor internaționale ale companiei ruse Lukoil, într-o tranzacție de 10 miliarde de dolari. În pachet intră și rafinăria și benzinăriile din România, iar miliardarul american trimisese deja o scrisoare Guvernului de la București în legătură cu proiectul de gaze Trident din Marea Neagră.

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