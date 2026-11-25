Un miliardar american vrea să preia afacerile Lukoil, inclusiv cele din România. Ce se întâmplă cu rafinăria și benzinăriile
Un miliardar american vrea să preia afacerile Lukoil. Foto: Profimedia
Todd Boehly a semnat un acord pentru preluarea activelor internaționale ale companiei ruse Lukoil, într-o tranzacție de 10 miliarde de dolari. În pachet intră și rafinăria și benzinăriile din România, iar miliardarul american trimisese deja o scrisoare Guvernului de la București în legătură cu proiectul de gaze Trident din Marea Neagră.
Activele internaționale ale companiei petroliere ruse Lukoil ar putea ajunge în proprietatea unui consorțiu condus de miliardarul american Todd Boehly, din care face parte și o agenție a Guvernului Statelor Unite. Tranzacția, estimată la 10 miliarde de dolari, vizează operațiunile companiei din mai multe țări, inclusiv rafinăria și rețeaua de benzinării din România.
Boehly a anunțat miercuri că a semnat un acord cu Lukoil pentru achiziționarea activelor internaționale ale grupului rus. Potrivit Reuters, în consorțiu este implicată și International Development Finance Corp (DFC), instituția americană care finanțează investiții în străinătate.
Tranzacția nu presupune transferul unor sume de bani către compania rusă. În schimbul activelor, consorțiul va ceda titluri de valoare Lukoil în valoare de 10 miliarde de dolari, achiziționate anterior de la investitori occidentali. Acordul trebuie însă să primească aprobările autorităților americane, iar finalizarea lui ar putea dura până la un an.
Rafinăria și benzinăriile din România, incluse în pachetul de active
Portofoliul internațional al Lukoil cuprinde operațiuni în 11 țări și este evaluat la aproximativ 16 miliarde de dolari. Activele includ exploatări petroliere care produc împreună aproximativ 350.000 de barili pe zi, inclusiv zăcăminte importante din Azerbaidjan și Kazahstan.
În pachetul care ar urma să fie preluat de consorțiul condus de Todd Boehly se află și rafinării din România, Bulgaria și Olanda, precum și o rețea extinsă de stații de alimentare, inclusiv în Statele Unite. Valoarea finală a portofoliului ar putea varia în funcție de evoluția prețurilor petrolului, a explicat miliardarul american pentru Reuters.
Acordul vine după mai bine de un an de negocieri și după ce mai multe companii au încercat să cumpere activele internaționale ale grupului rus, fără să reușească să finalizeze tranzacția.
Cum va încasa Guvernul SUA bani din afacerea cu Lukoil
Implicarea agenției americane DFC în consorțiu înseamnă că Statele Unite vor avea o participație în compania care va administra activele preluate. Procentul nu a fost făcut public, însă acordul prevede că partea americană va beneficia de o cotă din profiturile viitoare, după ce investitorii privați își vor recupera capitalul și randamentul convenit.
DFC va avea și un reprezentant în consiliul de administrație al companiei. Un oficial al instituției a declarat pentru Reuters că transferarea infrastructurii energetice strategice în proprietatea Statelor Unite sau a unor parteneri aliați reprezintă o prioritate a administrației americane.
Prin această tranzacție, Washingtonul urmărește atât să limiteze capacitatea Moscovei de a obține venituri din activele sale internaționale, cât și să înlocuiască influența rusă cu cea americană pe piețele energetice strategice.
Acordul trebuie analizat și aprobat de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA. Instituția va verifica inclusiv implicațiile asupra securității naționale americane. O sursă familiarizată cu procedura a declarat pentru Reuters că analiza ar putea dura, având în vedere dimensiunea portofoliului.
De ce nu ajung banii direct la compania rusă
Mecanismul tranzacției a fost conceput astfel încât Lukoil să nu obțină direct bani sau alte beneficii financiare din vânzarea activelor. Titlurile de valoare folosite în schimbul portofoliului au fost cumpărate de la fonduri de investiții americane și britanice, precum și de la bănci depozitare din SUA care le dețineau în numele investitorilor individuali.
Acțiunile Lukoil fuseseră înghețate după invazia rusă în Ucraina din 2022 și își pierduseră valoarea în urma sancțiunilor occidentale. Compania fusese inclusă în indicii importanți ai piețelor emergente, motiv pentru care numeroși investitori internaționali dețineau astfel de titluri.
Boehly a explicat mecanismul tranzacției printr-un schimb al acestor acțiuni, considerate fără valoare pentru investitorii americani, cu active reale care pot genera venituri.
„Practic, schimbăm acțiuni care sunt fără valoare pentru americani… pe numerar care se întoarce la ei”, a declarat miliardarul.
Titlurile care vor fi folosite în tranzacție nu vor fi transferate direct către Lukoil. Acestea vor fi păstrate într-un cont escrow din Emiratele Arabe Unite, măsură necesară pentru obținerea aprobării Trezoreriei americane și pentru a împiedica grupul rus să obțină câștiguri din operațiune.
Boehly a mai precizat că noua companie care va administra portofoliul va primi o altă denumire. El nu a dezvăluit însă participațiile exacte ale partenerilor rămași în consorțiu, printre care se numără banca americană Xtellus Partners și compania Catena Investment Holding din Emiratele Arabe Unite.
Todd Boehly a trimis în vară o scrisoare Guvernului României despre gazele din Marea Neagră
Interesul consorțiului pentru activele Lukoil din România fusese semnalat încă din vară, când compania americană Eldridge Industries a transmis o scrisoare Guvernului de la București. Documentul făcea referire directă la perimetrul de gaze Trident din Marea Neagră și solicita autorităților române să nu adopte, până la încheierea tranzacției cu Lukoil, măsuri legale care ar putea afecta proiectul, conform informațiilor eănergia.ro.
Scrisoarea fusese transmisă de Eldridge în numele său și al partenerilor de atunci: Al Hail Holding și International Holding Company, din Abu Dhabi, precum și Power International Holdings, din Qatar. Documentul a fost semnat de Todd Boehly, cofondator, președinte și director executiv al Eldridge, în numele consorțiului.
Solicitarea adresată Guvernului României avea legătură cu perioada necesară finalizării tranzacției și urmărea evitarea unor decizii care ar fi putut influența proiectul Trident înainte ca activele Lukoil să fie transferate către noii investitori.
Între timp, componența grupului care negociază preluarea portofoliului s-a modificat. Reuters relatează că frații Al-Khayyat, oameni de afaceri siriano-qatarezi, și International Holding Company au părăsit consorțiul în săptămâna precedentă anunțului privind acordul. Todd Boehly a descris grupul drept unul cu o componență flexibilă, dar a precizat că partenerii rămași continuă tranzacția.
Cine este Todd Boehly, miliardarul care conduce consorțiul
Todd Boehly este un investitor american, director executiv și proprietar al Eldridge, un holding care activează în domenii precum administrarea activelor, asigurările și investițiile. Compania, fondată în 2015 și cu sediul în Florida, gestionează active în valoare de aproximativ 75 de miliarde de dolari.
Numele său este cunoscut și în lumea sportului. Boehly deține participații la echipele americane Los Angeles Lakers și Los Angeles Dodgers, iar până de curând a avut o participație minoritară la clubul de fotbal Chelsea.
Miliardarul a făcut și donații politice în Statele Unite. Potrivit datelor Comisiei Electorale Federale, anul trecut a contribuit cu un milion de dolari la MAGA Inc., un comitet politic afiliat lui Donald Trump. În acest an, a făcut donații mai mici pentru campaniile a patru candidați republicani.
DFC și-a extins în ultimii ani implicarea în investiții din domeniul energiei, al mineralelor critice și al telecomunicațiilor. Participarea sa la tranzacția cu Lukoil reflectă strategia administrației Trump de a implica direct statul american în companii și infrastructuri considerate importante din punct de vedere strategic.
Alte tentative de preluare a activelor Lukoil au eșuat
Portofoliul internațional al companiei ruse a atras interesul mai multor investitori, însă încercările anterioare nu au dus la încheierea unei tranzacții.
În 2025, compania Gunvor, redenumită ulterior Centalion, a anunțat că Lukoil i-a acceptat oferta de cumpărare. Planul a fost abandonat după ce secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a descris compania drept „marioneta Kremlinului”.
În ianuarie 2026, fondul american Carlyle a anunțat că a semnat un acord pentru achiziționarea activelor internaționale ale Lukoil, cu excepția celor din Kazahstan. Tranzacția nu a obținut însă licența necesară din partea OFAC, iar compania a renunțat ulterior la demers.
În aceste condiții, acordul semnat de consorțiul condus de Todd Boehly reprezintă o nouă încercare de transferare a operațiunilor internaționale ale grupului rus către investitori occidentali. Finalizarea depinde în continuare de aprobările autorităților americane, iar termenul avansat de miliardar pentru încheierea tranzacției este de până la un an.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News