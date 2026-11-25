Noi taxe vamale în SUA. România a exportat bunuri de 3,88 miliarde de dolari pe piața americană în 2025
Americanii impun noi taxe la importuri. Foto/Profimedia
Tensiunile comerciale dintre SUA și principalii săi parteneri se intensifică. Administrația americană anunță noi suprataxe pentru produsele din China, UE și Mexic, acuzând aceste economii că oferă subvenții ilegale companiilor locale.
Administrația americană pregătește noi taxe vamale pentru produsele importate din Uniunea Europeană, inclusiv România, și China, potrivit Bloomberg, care citează surse familiarizate cu planurile Washingtonului. Măsurile ar urma să fie aplicate la intrarea mărfurilor pe piața americană, iar costurile ar reveni inițial importatorilor din SUA. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit nici nivelul tarifelor, nici data intrării lor în vigoare. Pentru exportatorii români, decizia ar putea însemna costuri suplimentare și o competitivitate mai redusă pe piața americană.
România, cu exporturi de aproape 3,9 miliarde de dolari către SUA
Posibilele noi tarife vamale readuc în atenție relațiile comerciale dintre România și Statele Unite. Potrivit datelor publicate de Biroul de Recensământ al SUA, valoarea bunurilor importate din România pe piața americană a ajuns la aproximativ 3,88 miliarde de dolari în 2025.
În perioada ianuarie-septembrie 2026, importurile americane de bunuri din România au însumat aproximativ 3,05 miliarde de dolari. Cifra acoperă însă doar primele nouă luni ale anului și nu trebuie comparată direct cu totalul înregistrat pentru întregul an 2025.
O valoare mai mare apare în datele prezentate de Ambasada României la Washington, care estimează exporturile românești către SUA la aproximativ 5 miliarde de dolari în 2025. Diferența este explicată prin includerea serviciilor, în special a celor informatice și a serviciilor pentru companii, care nu intră în categoria bunurilor supuse taxelor vamale.
Printre produsele românești comercializate pe piața americană se numără echipamentele industriale, componentele și produsele din industria auto, precum și diverse bunuri de consum.
Cine va suporta noile taxe vamale anunțate de SUA
Eventualele tarife vor fi aplicate mărfurilor în momentul în care acestea intră pe teritoriul Statelor Unite. Prin urmare, obligația de plată va reveni importatorilor americani, nu consumatorilor din România.
Acest lucru nu înseamnă însă că firmele europene nu vor resimți efectele măsurilor. Importatorii din SUA ar putea încerca să transfere o parte din costurile suplimentare către furnizori, prin renegocierea contractelor, sau către clienți, prin majorarea prețurilor de vânzare.
Impactul asupra companiilor românești va depinde de tipul produselor exportate, de marjele comerciale și de capacitatea firmelor de a absorbi ori de a negocia costurile suplimentare.
De asemenea, eventualele tarife americane nu reprezintă o majorare automată a prețurilor produselor comercializate în România. Taxele despre care relatează Bloomberg vizează importurile pe piața americană.
UE ar putea fi vizată de tarife de până la 15%. Ce se știe despre China
Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, administrația americană analizează posibilitatea introducerii unor taxe vamale de până la 15% pentru produsele provenite din Uniunea Europeană, Japonia și Coreea de Sud.
În cazul Chinei, nivelul tarifelor ar putea fi mai ridicat. Totuși, aceste procente reprezintă scenarii luate în calcul de autoritățile americane, nu decizii definitive.
O eventuală aplicare a unor tarife suplimentare ar putea afecta mai multe sectoare economice, de la industria prelucrătoare și electronică până la producția de echipamente și bunuri de consum.
Există însă și categorii de produse care ar putea fi exceptate de la noua măsură, în special cele pentru care SUA aplică deja tarife vamale distincte. Printre acestea s-ar putea număra oțelul, aluminiul și automobilele.
Investigația comercială a SUA vizează mai multe industrii
Noile taxe sunt legate de o investigație comercială inițiată la 11 martie 2026 de Reprezentantul SUA pentru Comerț (USTR), Jamieson Greer.
Autoritățile americane analizează practicile comerciale ale mai multor parteneri economici, pe care îi suspectează că își sprijină industriile prin subvenții considerate neloiale sau ilegale.
Documentația oficială a investigației include numeroase domenii economice, printre care echipamentele industriale, electronicele, bateriile, produsele alimentare procesate, industria auto, aluminiul și oțelul.
Includerea unui sector în anchetă nu înseamnă însă că toate produsele din respectiva categorie vor fi automat supuse unor taxe suplimentare. Măsurile concrete vor fi stabilite în urma procedurii și a evaluării autorităților americane.
Calendarul investigației a inclus o perioadă de transmitere a observațiilor scrise, încheiată la 15 aprilie, precum și audieri publice începute la 5 mai 2026.
De ce pregătește Washingtonul un nou mecanism de taxare
Inițiativa vine după schimbările juridice care au afectat politica tarifară americană. La 20 februarie 2026, Curtea Supremă a SUA a pronunțat o decizie care a înlăturat temeiul juridic utilizat pentru o mare parte dintre tarifele introduse în 2025.
Ulterior, administrația americană a recurs la alte instrumente comerciale pentru a menține presiunea asupra importurilor. Potrivit informațiilor relatate, noile măsuri ar putea funcționa în paralel cu tarifele deja existente, însă modalitatea exactă de aplicare și cumularea acestora nu au fost clarificate.
Concluziile investigației comerciale ar putea fi prezentate în săptămâna care începe la 23 noiembrie 2026, iar un eventual anunț privind noile tarife ar putea avea loc începând cu 24 noiembrie.
Până la publicarea unei decizii oficiale, exportatorii români nu pot calcula cu exactitate impactul asupra livrărilor către Statele Unite. Nivelul taxelor, lista produselor vizate și data aplicării vor determina în ce măsură noile măsuri vor afecta comerțul dintre România și SUA.
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