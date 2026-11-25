Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 nov. 2026, 15:53

Tensiunile comerciale dintre SUA și principalii săi parteneri se intensifică. Administrația americană anunță noi suprataxe pentru produsele din China, UE și Mexic, acuzând aceste economii că oferă subvenții ilegale companiilor locale.

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