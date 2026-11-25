Publicat 25 nov. 2026, 19:15 Actualizat 25 nov. 2026, 19:16

Premierul Luca Niculescu a anunțat noi măsuri pentru susținerea industriei auto din România, în urma unei vizite efectuate miercuri la fabrica Ford Otosan din Craiova. Șeful Executivului a declarat că sectorul automotive va deveni o prioritate mai importantă pentru Guvern și a prezentat intenția de a înființa un grup de lucru special, care să identifice soluții concrete pentru dezvoltarea acestui domeniu.

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