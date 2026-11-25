Premierul Luca Niculescu a anunțat noi măsuri pentru susținerea industriei auto din România, în urma unei vizite efectuate miercuri la fabrica Ford Otosan din Craiova. Șeful Executivului a declarat că sectorul automotive va deveni o prioritate mai importantă pentru Guvern și a prezentat intenția de a înființa un grup de lucru special, care să identifice soluții concrete pentru dezvoltarea acestui domeniu.
La vizita de la Craiova au participat și mai mulți miniștri, alături de reprezentanți ai Cancelariei premierului. Discuțiile s-au concentrat pe provocările cu care se confruntă industria auto, perspectivele de dezvoltare și formele de sprijin pe care autoritățile române și europene le pot pune la dispoziția companiilor.
Industria auto contribuie cu până la 14% la PIB-ul României
Premierul a subliniat că sectorul automotive reprezintă unul dintre pilonii importanți ai economiei naționale, atât prin contribuția la produsul intern brut, cât și prin numărul mare de locuri de muncă pe care le susține.
Potrivit lui Luca Niculescu, industria auto generează între 12% și 14% din PIB-ul României, iar activitatea sa asigură venituri pentru sute de mii de angajați.
Șeful Guvernului a explicat că autoritățile își propun nu doar să mențină actualul nivel de dezvoltare al sectorului, ci și să creeze condiții pentru extinderea acestuia.
Guvernul vrea să înființeze un grup special de lucru pentru industria automotive
Una dintre principalele măsuri anunțate în timpul vizitei la fabrica Ford Otosan este constituirea unui task force dedicat industriei auto din România.
Acest grup ar urma să analizeze problemele sectorului și să identifice modalități prin care Executivul să ofere sprijin companiilor, inclusiv prin colaborarea cu instituțiile europene.
Premierul a precizat că a fost desemnat și un consilier special pentru acest domeniu, Sandu, care va avea un rol în coordonarea demersurilor privind industria auto.
Luca Niculescu: Dezvoltarea Ford Otosan este și un succes al României
În cadrul întâlnirii, premierul a discutat cu reprezentanții companiei despre investiții, modernizarea producției și oportunitățile pe care industria auto le poate valorifica în următorii ani.
Acesta a apreciat tehnologiile și direcția de dezvoltare a fabricii din Craiova, pe care le-a descris drept moderne și orientate către viitor.
Totodată, șeful Executivului a transmis că Guvernul este interesat de relansarea industriei naționale și de consolidarea poziției României în sectorul automotive.
Luca Niculescu a mai subliniat că performanțele companiilor din acest sector au efecte directe asupra economiei naționale și că dezvoltarea fabricii Ford Otosan reprezintă un beneficiu nu doar pentru Craiova, ci pentru întreaga țară.
Prin înființarea grupului special de lucru, Executivul își propune să intensifice dialogul cu reprezentanții industriei auto și să identifice măsuri prin care România să își păstreze competitivitatea într-un sector aflat în continuă transformare.