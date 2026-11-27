Parlamentul European (PE) a votat o propunere legislativă privind viitorul finanțării programelor sociale europene pentru perioada 2028-2034, cu un buget dedicat de peste 124 de miliarde de euro. Printre măsurile susținute se numără alocarea unor fonduri suplimentare pentru Garanția pentru Copii, Garanția pentru Tineret și incluziunea socială. România ar putea beneficia de praguri de finanțare mai mari pentru sprijinirea copiilor vulnerabili, în condițiile în care riscul de sărăcie depășește media Uniunii Europene, potrivit anunțului făcut vineri, 27 noiembrie, de europarlamentarul social-democrat Gabriela Firea, fost ministru al Muncii, într-un mesaj publicat pe Facebook.
Eurodeputatul Partidului Social Democrat (PSD) susține că, prin votul din plenul Parlamentului European, a fost respinsă intenția Comisiei Europene de a diminua rolul Fondului Social European Plus (FSE+) și de a transfera finanțarea programelor sociale într-un fond unic.
Gabriela Firea consideră astfel că programele sociale trebuie să beneficieze în continuare de un buget separat, cu alocări minime stabilite de la început și cu autonomie financiară.
Cum vor fi împărțiți banii europeni pentru perioada 2028-2034
Potrivit europarlamentarului, una dintre principalele solicitări pentru viitorul buget european este menținerea unui buget total dedicat de peste 124 de miliarde de euro, destinat exclusiv programelor sociale.
În mesajul transmis, Gabriela Firea a prezentat și principalele obiective pe care le susține în negocierile pentru perioada 2028-2034, printre care finanțarea programelor pentru copii și tineri, sprijinirea persoanelor vulnerabile și combaterea sărăciei.
Fonduri suplimentare pentru tinerii fără loc de muncă și pentru persoanele vulnerabile
Un alt obiectiv vizează finanțarea programelor destinate tinerilor care nu urmează o formă de învățământ și nu au un loc de muncă, categoria cunoscută sub denumirea NEET. În acest caz, Gabriela Firea susține alocarea a minimum 5% sau 15% din fonduri, în funcție de situația fiecărui stat membru.
Ajutoare pentru persoanele defavorizate și măsuri pentru sprijinirea familiilor
Propunerile susținute de europarlamentarul PSD vizează și combaterea sărăciei extreme, prin finanțarea ajutoarelor alimentare și materiale de bază, dar și prin măsuri dedicate persoanelor fără adăpost. De asemenea, sunt prevăzute investiții pentru creșterea participării femeilor pe piața muncii și pentru facilitarea accesului familiilor la servicii de îngrijire.
Propunerile urmează să fie discutate în cadrul negocierilor interinstituționale privind bugetul programelor sociale europene pentru perioada 2028-2034.