Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 nov. 2026, 09:03

Parlamentul European (PE) a votat o propunere legislativă privind viitorul finanțării programelor sociale europene pentru perioada 2028-2034, cu un buget dedicat de peste 124 de miliarde de euro. Printre măsurile susținute se numără alocarea unor fonduri suplimentare pentru Garanția pentru Copii, Garanția pentru Tineret și incluziunea socială. România ar putea beneficia de praguri de finanțare mai mari pentru sprijinirea copiilor vulnerabili, în condițiile în care riscul de sărăcie depășește media Uniunii Europene, potrivit anunțului făcut vineri, 27 noiembrie, de europarlamentarul social-democrat Gabriela Firea, fost ministru al Muncii, într-un mesaj publicat pe Facebook.

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