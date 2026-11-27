Instituțiile românești și-au îmbunătățit capacitatea de a detecta tentativele de influențare a alegerilor, însă amenințările nu au dispărut. Ministrul Digitalizării avertizează că actorii care încearcă să manipuleze procesele electorale folosesc tehnologii tot mai performante, inclusiv inteligența artificială.
România are în prezent instrumente și capacități mai bune pentru a identifica și contracara eventualele ingerințe în procesele electorale decât în 2024, însă autoritățile nu trebuie să considere că pericolul a trecut. Ministrul Digitalizării, Bogdan Dumitru, atrage atenția că actorii statali și non-statali care încearcă să influențeze alegerile își perfecționează permanent metodele, inclusiv prin folosirea unor modele de inteligență artificială tot mai avansate.
Experiența scrutinelor din 2024 a determinat instituțiile statului să acumuleze noi cunoștințe și să își dezvolte capacitățile tehnologice de supraveghere a mediului online. Cu toate acestea, oficialul consideră că vigilența trebuie menținută, mai ales în perspectiva anului electoral 2028.
„Aș spune că da (România e mai pregătită – n.r.), dar asta nu înseamnă că trebuie să stăm liniștiți, crezând că totul o să fie în regulă. Trebuie să fim extrem de concentrați, mai ales în momentul respectiv”, a declarat Bogdan Dumitru.
Autoritățile vor să îmbunătățească relația cu marile platforme online
Un element important în prevenirea și identificarea tentativelor de influențare a alegerilor este colaborarea dintre instituțiile statului și companiile care dețin rețelele de socializare. Ministrul a explicat că autoritățile române nu au acces direct la sistemele interne ale acestor platforme, ceea ce face necesară dezvoltarea unor mecanisme eficiente de comunicare.
La nivelul Uniunii Europene, mai multe state membre lucrează la îmbunătățirea colaborării cu marile rețele sociale, în cadrul aplicării Regulamentului privind serviciile digitale (Digital Services Act).
Unul dintre obiective este ca instituțiile cu atribuții în domeniu să poată transmite notificări și să primească, în timp real, acces la anumite informații de telemetrie în perioade sensibile, inclusiv în timpul campaniilor și proceselor electorale. Aceste date ar putea ajuta autoritățile să observe mai repede eventualele nereguli și să reacționeze înainte ca situațiile respective să se amplifice.
Întrebat dacă instituțiile statului vor beneficia de astfel de atribuții înaintea alegerilor din 2028, Bogdan Dumitru a spus că nu poate indica deocamdată concret entitățile care vor fi implicate. El a precizat însă că responsabilitățile acestora vor fi stabilite în mod clar.
Poate un candidat necunoscut să devină viral pe TikTok într-un timp foarte scurt
Ministrul Digitalizării a fost întrebat și despre posibilitatea ca o persoană fără notorietate publică să ajungă, într-un interval scurt, la o vizibilitate excepțională pe TikTok, inclusiv la nivel internațional, fără să aibă acces la algoritmii platformei.
Bogdan Dumitru a explicat că mecanismele de funcționare ale algoritmilor rețelelor sociale nu sunt transparente. Chiar și în aceste condiții, există numeroase entități care încearcă să le descifreze comportamentul, analizând rezultatele obținute și felul în care platformele distribuie conținutul.
În opinia ministrului, o creștere spectaculoasă a vizibilității unei persoane necunoscute nu poate fi exclusă, dar șansele ca un asemenea fenomen să se producă sunt reduse.
„Dacă cineva e capabil să furnizeze o știre extraordinară pentru întreaga planetă, ar putea să fie amplificat de algoritm, dar probabilitatea cred că este una destul de mică”, a afirmat ministrul.
Oficialul a precizat că nu poate face o evaluare sigură a mecanismelor interne ale TikTok, deoarece nu are acces direct la acestea.