Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 27 nov. 2026, 19:15

Instituțiile românești și-au îmbunătățit capacitatea de a detecta tentativele de influențare a alegerilor, însă amenințările nu au dispărut. Ministrul Digitalizării avertizează că actorii care încearcă să manipuleze procesele electorale folosesc tehnologii tot mai performante, inclusiv inteligența artificială.

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