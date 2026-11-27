Publicat 27 nov. 2026, 13:14 Actualizat 27 nov. 2026, 13:15 Sursă Realitatea PLUS

Sorin Grindeanu a demontat punct cu punct promisiunile mincinoase făcute de Ilie Bolojan atunci când se afla la Palatul Victoria. Liderul social democraților a subliniat că, în ciuda măsurilor dure de austeritate, situația economică a țării este mult mai proastă, iar românii au suferit în zadar. De altfel, din cauza deciziilor lui Bolojan, ținta de deficit este aproape imposibil de atins, spune Grindeanu. Acesta din urmă insinuează chiar că deficitul ar fi fost gestionat prost în mod voit.

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