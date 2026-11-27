Președintele Nicușor Dan a explicat de ce Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și a respins ideea că raportul prezentat de AUR ar aduce elemente noi în această controversă.
Șeful statului susține că decizia CCR s-a bazat pe trei motive concrete: finanțarea netransparentă a campaniei unuio candidat, folosirea materialelor electorale fără cod de mandatar și manipularea algoritmilor rețelelor sociale. Nicușor Dan a făcut distincția între motivele juridice ale anulării scrutinului și influența rusă în România, despre care afirmă că trebuie investigată începând cu ultimii zece ani.
Nicușor Dan: Raportul AUR nu aduce nimic nou despre anularea alegerilor
Președintele consideră că dezbaterea publică privind anularea alegerilor prezidențiale trebuie să se bazeze pe argumente și evaluări, nu pe afirmații politice. Nicușor Dan a susținut că raportul prezentat de AUR nu aduce informații noi față de argumentele deja prezentate în comunicatul realizat de echipa sa.
Cele trei motive pentru care CCR a anulat alegerile prezidențiale
Șeful statului a detaliat cele trei argumente care au stat la baza deciziei Curții Constituționale. Primul vizează finanțarea campaniei electorale a unuia dintre candidați, care a declarat cheltuieli zero, deși amploarea promovării sale ar fi presupus resurse financiare importante.
Al doilea motiv invocat de Nicușor Dan este legat de materialele de promovare electorală utilizate în campania anumitor candidați, despre care susține că nu aveau codul de mandatar financiar, obligatoriu potrivit legislației electorale.
Al treilea element a fost reprezentat de utilizarea netransparentă a rețelelor digitale și manipularea algoritmilor platformelor sociale. Președintele a recunoscut că, la momentul deciziei CCR, nu exista o analiză completă a mecanismelor prin care fusese amplificată promovarea electorală, însă susține că suspiciunile inițiale au fost confirmate ulterior.
De ce au fost validate alegerile parlamentare, dar anulate cele prezidențiale
Nicușor Dan a explicat și de ce alegerile parlamentare din decembrie 2024 au fost validate, în ciuda climatului politic tensionat și a controverselor apărute după primul tur al scrutinului prezidențial. Președintele susține că cele două procese electorale au fost diferite și că la parlamentare nu s-a produs un eveniment excepțional care să pună sub semnul întrebării validitatea votului.
Nicușor Dan: Alegerile nu au fost anulate din cauza influenței ruse
Președintele a făcut o distincție între motivele juridice care au determinat anularea scrutinului prezidențial și problema influenței ruse în România. Nicușor Dan susține că există indicii importante privind acțiunile Rusiei în ultimul deceniu, inclusiv în context electoral, însă acestea trebuie analizate separat de argumentele care au stat la baza hotărârii CCR.
Șeful statului a afirmat că raportul privind influența rusă ar fi trebuit să fie făcut public mai devreme și a anunțat că documentul va analiza evoluția acestor acțiuni în România în ultimii zece ani.
Președintele a insistat că influența rusă, prezentă și în alte state europene prin atacuri cibernetice, sabotaje și operațiuni de război hibrid, nu reprezintă motivul juridic pentru care Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale din 2024.