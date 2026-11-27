Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 nov. 2026, 12:20

Președintele Nicușor Dan a explicat de ce Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și a respins ideea că raportul prezentat de AUR ar aduce elemente noi în această controversă.

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