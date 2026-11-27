Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 nov. 2026, 12:01

România caută sprijin urgent pentru întărirea apărării la Marea Neagră, iar Franța a trecut deja de la promisiuni la fapte. Nicușor Dan anunță că și alte state ar putea contribui cu echipamente militare până la sosirea celor cumpărate prin SAFE. În paralel, soarta trupelor americane din Europa rămâne în mâinile Washingtonului, iar Bucureștiul așteaptă decizia lui Donald Trump.

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