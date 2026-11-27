România caută sprijin urgent pentru întărirea apărării la Marea Neagră, iar Franța a trecut deja de la promisiuni la fapte. Nicușor Dan anunță că și alte state ar putea contribui cu echipamente militare până la sosirea celor cumpărate prin SAFE. În paralel, soarta trupelor americane din Europa rămâne în mâinile Washingtonului, iar Bucureștiul așteaptă decizia lui Donald Trump.
Președintele Nicușor Dan a anunțat că România beneficiază de sprijinul Franței pentru consolidarea capacităților de apărare în zona Mării Negre și că există discuții pentru obținerea unui ajutor similar din partea altor state. Șeful statului a precizat că România și Bulgaria au solicitat echipamente militare necesare pe termen mediu, până la concretizarea achizițiilor prin programul SAFE. În același timp, președintele a vorbit despre calendarul privind revizuirea prezenței trupelor americane în Europa și a precizat că decizia aparține exclusiv administrației de la Washington.
România și Bulgaria au cerut echipamente militare pentru apărarea Mării Negre
Nicușor Dan a explicat că, în urma discuțiilor purtate la Bruxelles împreună cu premierul Bulgariei și secretarul general al NATO, a fost convenită organizarea unei reuniuni NATO dedicate securității în regiunea Mării Negre. Întâlnirea a avut loc, iar România și Bulgaria au prezentat echipamentele de care au nevoie pentru consolidarea apărării în perioada următoare.
Președintele a subliniat că solicitările vizează o perioadă de tranziție, până când achizițiile finanțate prin programul european SAFE vor deveni efective. Potrivit acestuia, sprijinul Franței, discutat anterior cu președintele Emmanuel Macron, s-a concretizat deja.
Șeful statului a amintit și discuția avută cu președintele Franței, care și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini România. Ajutorul promis s-a concretizat, iar autoritățile române speră să obțină sprijin și din partea altor state aliate.
Ce se întâmplă cu retragerea sau redislocarea trupelor americane din Europa
Nicușor Dan a fost întrebat și despre revizuirea prezenței trupelor americane în Europa, precum și despre posibilitatea amânării acestui proces.
Președintele a afirmat că decizia aparține exclusiv administrației americane și că România a respectat toate etapele calendarului stabilit de Washington până la data de 6 noiembrie.
Potrivit șefului statului, autoritățile române au răspuns chestionarului transmis de partea americană și au participat la mai multe întâlniri pe această temă. De asemenea, subsecretarul american al Apărării, Elbridge Colby, a efectuat o vizită la București.
Astfel, România așteaptă decizia administrației americane privind calendarul revizuirii prezenței militare a SUA în Europa, în timp ce continuă demersurile pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre, inclusiv prin sprijinul aliaților NATO și viitoarele achiziții militare prin SAFE.